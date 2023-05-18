Прильотів на Кременчуччині не зафіксовано, — Лєднік

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Минулої ночі під час масованої ракетної атаки на Україну кременчужани та мешканці району чули вибухи. Повітряна тривога тривала понад 4 години.

Як повідомив під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, прильотів на території району не зафіксовано.

— Усі ми були свідками, і розуміємо, що ніч була напруженою. Як повідомив і начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, на території області працювали засоби протиповітряної оборони. Але можемо констатувати, що на території області та Кременчуцького району зокрема прильотів не було, — сказав Олег Лєднік.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зранку повідомив також, що вночі в області працювала ППО. Ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано.

Дякуємо силам ППО та ЗСУ!