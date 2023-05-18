Прильотів на Кременчуччині не зафіксовано, — Лєднік

Минулої ночі під час масованої ракетної атаки на Україну кременчужани та мешканці району чули вибухи. Повітряна тривога тривала понад 4 години.
Як повідомив під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, прильотів на території району не зафіксовано.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зранку повідомив також, що вночі в області працювала ППО. Ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано.
Дякуємо силам ППО та ЗСУ!
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