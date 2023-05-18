Полтавець закликав до захоплення влади та заперечував збройну агресію рф – його заарештували

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 1

Мешканцю Полтави повідомили про підозру у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади та запереченням збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Повідомлення вручено за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

— За клопотанням слідчого і прокурора Октябрським районним судом Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, наприкінці 2022 — початку 2023 років чоловік на своїй сторінці у соціальній мережі розміщував публікації, в яких не визнавалася правосуб’єктність та легітимність державних органів. Окрім цього, поширені матеріали містили заклики до силового захоплення влади в Україні та заперечення збройної агресії рф.

Під час обшуків за місцем проживання полтавця правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Полтавській області.

У прокуратурі зазначають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.