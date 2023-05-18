На Полтавщині велосипедист збив пішохода: чоловік в реанімації

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Вчора, 17 травня, близько 8.00, у Миргороді, на вулиці Гоголя велосипедист збив пішохода. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Попередньо, 16-річний підліток на спортивному велосипеді їхав по пандусу та наїхав на 17-річного хлопця, який стояв на тротуарній доріжці в кінці з’їзду. Хлопець отримав значні травми, його госпіталізували до реанімації.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.