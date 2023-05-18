На Кіровоградщині бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 575

У сусідній Кіровоградській області бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння, унаслідок цього пошкоджено три будинки. Уламки збитого БПЛА також влучили в один з об'єктів, жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, не називаючи куди саме влучила ворожа ракета.

— На Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник — у Кропивницькому районі. В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих. Уламки збитого безпілотника влучили в один з об’єктів. Упродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих і травмованих немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе, — написав Райкович у телеграм-каналі сьогодні уранці.

На території Полтавщини ворожих влучань не зафіксовано.