Рятував людські серця і всього себе присвячував медицині: у Кременчуці попрощалися із лікарем-кардіологом Петром Холодієм

Колеги пригадують Петра Андрійовича як хорошого товариша, готового завжди допомогти та підтримати, а пацієнти вдячні йому за врятовані життя

Сьогодні подвір’я лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» сповнене людей та квітів. Сьогодні кожен працівник медзакладу та пацієнт кардіологічного відділення прийшли попрощатися із видатним лікарем, професіоналом своєї справи, справжнім фахівцем, який врятував не одне життя — лікарем-кардіологом Петром Андрійовичем Холодієм.

Звістка про раптову смерть Петра Андрійовича сколихнула все місто позавчора — саме 4 лютого і зупинилося серце того, хто так вправно лікував серця іншим.

Увесь персонал лікарні та представники інших медустанов міста, вдячні пацієнти, рідні, знайомі, друзі і просто небайдужі представники громади — усі прийшли віддати останню шану лікареві та подякувати за все.

Керівниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова пригадує: коли прийшла сюди на роботу, Петро Андрійович вже в лікарні працював.

— Знаєте, це та людина, про яку не можна сказати нічого поганого. Він був дуже класний як товариш, як колега, як керівник. Це людина, яка могла допомогти кожному і завжди. Ми втратили справжнього фахівця і гарного колегу, — ділиться Оксана Вікторівна.

За словами Корлякової, Петро Холодій лікував не тільки пацієнтів у «рідній» лікарні — він вважався фахівцем усього міста — міг виїхати на консультацію, допомогти колегам з інших лікарень, ніколи ні в чому не відмовляв, якщо мова йшла про порятунок людського життя.

Лиш теплими словами вдячності згадують лікаря і його пацієнти. Серед них — і Андрій Мельник, голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України».

— Для мене це особисто велика втрата, тому що Петро Андрійович був моїм лікарем. Він завжди умів вислухати, зробити правильне призначення. А як він співчував, коли пацієнту було боляче — це просто не передати. Йому вдячні всі — і колеги, і хворі, які від його руки одужували, отримували від нього допомогу, — ділиться чоловік.

Колегам Петра Андрійовича по відділенню важко підібрати слова — вони втратили досвідченого наставника, надійну опору і просто хорошого товариша.

— Він нам завжди у всьому допомагав, підтримував, а коли потрібно було — то й піднімав настрій, — розповідає медична сестра кардіологічного відділення, Юлія. — Завжди на позитиві, відданий лікарській справі. Коли ми тільки прийшли на роботу до лікарні після студентства, він нас навчав і допомагав у всьому.

На прощанні із Петром Андрійовичем виступила і його мама, Олена Михайлівна. Вона подякувала всім, хто знайшов сьогодні час прийти попрощатися з її сином, а також закликала усіх медпрацівників не забувати дбати про себе — як відомо, Петро Холодій передчасно помер від хвороби.

У лікаря залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Після прощання у Кременчуці Петра Андрійовича повезуть у рідні Черкаси — там поховання заплановане на 8 лютого.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Холодія.