Рятував людські серця і всього себе присвячував медицині: у Кременчуці попрощалися із лікарем-кардіологом Петром Холодієм

Колеги пригадують Петра Андрійовича як хорошого товариша, готового завжди допомогти та підтримати, а пацієнти вдячні йому за врятовані життя
Сьогодні подвір’я лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» сповнене людей та квітів. Сьогодні кожен працівник медзакладу та пацієнт кардіологічного відділення прийшли попрощатися із видатним лікарем, професіоналом своєї справи, справжнім фахівцем, який врятував не одне життя — лікарем-кардіологом Петром Андрійовичем Холодієм.
Звістка про раптову смерть Петра Андрійовича сколихнула все місто позавчора — саме 4 лютого і зупинилося серце того, хто так вправно лікував серця іншим.
Увесь персонал лікарні та представники інших медустанов міста, вдячні пацієнти, рідні, знайомі, друзі і просто небайдужі представники громади — усі прийшли віддати останню шану лікареві та подякувати за все.
Керівниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова пригадує: коли прийшла сюди на роботу, Петро Андрійович вже в лікарні працював.
За словами Корлякової, Петро Холодій лікував не тільки пацієнтів у «рідній» лікарні — він вважався фахівцем усього міста — міг виїхати на консультацію, допомогти колегам з інших лікарень, ніколи ні в чому не відмовляв, якщо мова йшла про порятунок людського життя.
Лиш теплими словами вдячності згадують лікаря і його пацієнти. Серед них — і Андрій Мельник, голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України».
Колегам Петра Андрійовича по відділенню важко підібрати слова — вони втратили досвідченого наставника, надійну опору і просто хорошого товариша.
На прощанні із Петром Андрійовичем виступила і його мама, Олена Михайлівна. Вона подякувала всім, хто знайшов сьогодні час прийти попрощатися з її сином, а також закликала усіх медпрацівників не забувати дбати про себе — як відомо, Петро Холодій передчасно помер від хвороби.
У лікаря залишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Після прощання у Кременчуці Петра Андрійовича повезуть у рідні Черкаси — там поховання заплановане на 8 лютого.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Холодія.
Життєвий та професійний шлях Петра Андрійовича Холодія
Петро Андрійович Холодій народився 5 вересня 1986 року в Черкасах. Там минули його дитячі роки, навчання у школі. Далі освіту він здобував в Полтаві в Українській медичній стоматологічній академії.
Трудову діяльність ПЕтро Андрійович розпочав ще у студентські роки — із 2004 року працював молодшим медбратом, потім фельшером станції швидкої медичної допомоги у Черкасах. Три роки працював фельдшером Полтавської станції швидкої медичної допомоги.
Після закінчення академії у 2009 році Петро Андрійович працював менеджером лікувально-діагностичного центру «Віком». У 2011 році він закінчив інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби». Того ж року після навчання у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти отримав кваліфікацію «лікар-кардіолог».
Працював Петро Андрійович лікарем-кардіологом палати інтенсивної терапії кардіологічного відділення центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у місті Черкаси, згодом — лікарем-кардіологом Олександрівської клінічної лікарні у Києві.
З 2017 року Петро Андрійович працює у Кременчуці лікарем-кардіологом блоку інтенсивної терапії кардіологічного центру ЛІЛ «Кременчуцька». А вже з 2021 року і по цього часу очолював серцево-судинний центр у лікарні.
