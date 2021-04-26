В 150 км від Кременчука хурделиця замела дороги

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 690

Так виглядає шлях з Пирятина

26 квітня вдень на Полтавщині засніжило. Відео дороги з Пирятина до Кременчука опублікували в автоспільноті Drive2kremenchuk.





У Кременчуці снігопадів не прогнозують, лише дощ, але майте на увазі, плануючи далекі поїздки.



