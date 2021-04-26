Кременчук, Полтавщина

В 150 км від Кременчука хурделиця замела дороги

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 690

 

Так виглядає шлях з Пирятина

26 квітня вдень на Полтавщині засніжило. Відео дороги з Пирятина до Кременчука опублікували в автоспільноті Drive2kremenchuk.


У Кременчуці снігопадів не прогнозують, лише дощ, але майте на увазі, плануючи далекі поїздки.


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Автор: Руслана Горгола Джерело відео: автоспільнота Drive2kremenchuk
Теги: сніг снігопад дорога Пирятин
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