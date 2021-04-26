Чорнобиль: фільми, що розповідають про трагедію

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26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи

35 років тому під час експерименту на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи.





В атмосферу Землі вирвалась хмара радіоактивного пилу. Вітер поніс на північний захід небезпечні радіоактивні ізотопи, які осідали на землю, проникали у воду. Потужний циклон розніс радіоактивний пил над країнами Європи.





За числом потерпілих від аварії Україна займає перше місце серед колишніх республік Радянського Союзу. Катастрофа нещадно зламала безліч людських доль, знищила тисячі життів.





До річниці Чорнобильської трагедії Інститут національної пам’яті підготував дайджест, який допоможе більше дізнатися про те, що насправді відбувалося на АЕС.





Чорнобиль









Серіал американського каналу HBO та британського Sky Atlantic знову привернув до Чорнобиля увагу всього світу. Ліквідатор, еколог і письменник Сергій Мирний назвав його «найпотужнішим, наймасовішим, найбільш технологічно зробленим кінематографічним висловлюванням на тему Чорнобиля». Згідно з IMDb, «Чорнобиль» очолив перелік 250 найвище оцінених телесеріалів в історії.

The Real Chernobyl

Документальний фільм британського каналу Sky Atlantic, який був знятий по «гарячих слідах» серіалу «Чорнобиль». Творець «The Real Chernobyl» Крейг Мейзін зазначав, що хоче розказати «непроговорену реальну історію» Чорнобильської катастрофи. Про те, як пережили її, у фільмі розповідають безпосередні учасники ліквідації: пожежники, водолази, пілоти, сім’ї, евакуйовані з Прип’яті. Дивитися фільм

Чорнобиль: Два кольори часу





Документальна кінотрилогія режисера Ігоря Кобрина знята зразу після аварії. Це був перший фільм про Чорнобиль, який показали у СРСР на центральному телебаченні. Саме робота Ігоря Кобрина лягла в основу серіалу НВО та Sky Atlantic «Чорнобиль». Оригінали трилогії зберігаються у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, однак у відкритому доступі є коротка версія кінотрилогії «Чорнобиль. 3828»





Розсекречена історія. Чорнобиль: що встановило розслідування катастрофи?





У тематичному випуску науково-просвітницької телепрограми «Суспільного» відомі українські історики спільно з ліквідаторами аварії на ЧАЕС намагаються розібратись у тому, хто дійсно винний у найбільшій в історії людства техногенній катастрофі. Дивитися

Розщеплені на атоми





Телевізійний фільм, що поєднує в собі елементи художньої стрічки та документального кіно. Автори намагаються одночасно розповісти історії реальних очевидців катастрофи та підсилити емоційний фон художніми cценами, що межують з документальними інтерв'ю. Дивитися фільм

Земля забуття





Французько-український художній фільм, який розповідає про Чорнобильську катастрофу через призму особистої трагедії звичайних жителів Прип'яті. Стрічка стала дебютом для французької документалістки Мішель Боганім. У фільмі зіграла голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко.