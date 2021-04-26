Чи потрібно кременчужанам платити за знеболювання: НСЗУ роз'яснює

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 885

Національна служба здоров'я України наголошує, що пацієнт не повинен платити за послуги знеболювання. Медичний заклад має безоплатно надати всі необхідні лікарські засоби незалежно від того, планова госпіталізація чи ургентна. Також анестезія передбачена при діагностиці та лікуванні у певних випадках.





Пакети, за якими надаються безоплатні послуги з визначення рівню болю та знеболювання:

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

Медична допомога при пологах;

Стоматологічна допомога дорослим та дітям;

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда та гострому мозковому інсульті;

Стаціонарна психіатрична допомога;

Стаціонарна паліативна допомога;

Лікування дорослих та дітей з туберкульозом;

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;

Лікування та супровід пацієнтів з гемотологічними та онкогематологічними захворюваннями;

Діагностика, хіміотерапевтичне та радіологічне лікування дорослих та дітей з онкологічними захворюваннями;

Стаціонарна допомога при COVID-19.

Своєчасне знеболення на всіх етапах лікування - це перш за все питання гуманності. НСЗУ працює над вдосконаленням пакетів послуг, адже попередження болю та страждань дозволяє підвищити якість медичної допомоги.