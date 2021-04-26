У Кременчуці хочуть створити електронну туристичну мапу міста

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 487 Коментарів: 1

Мапа передбачена як для гостей, так і для мешканців Кременчука

У Кременчуці хочуть створити електронну мапу для гостей та мешканців міста. Про це на своїй сторінці повідомив Роман Пацовський.





Карту планують зробити в електронному та паперовому варіантах.





- На цій карті буде відображена вся інформація, необхідна для туриста або гостя нашого регіону. Проєкт як завжди соціальний, тому потрібна допомога волонтерів. Запрошуємо до співпраці адміністраторів, власників і керівників туроб'єктів, волонтерів, фотографів, моделей, краєзнавців, журналістів, педагогів історичної та географічної спрямованості з усіх куточків Кременчуцького району, а також дизайнерів, художників, програмістів. Зв'язатися з нами можна через приватні повідомлення або по тел 0503279869, 0933552525, - йдеться на сторінці Туристично-інформаційний центр Кременчука та Кременчуцького району.

За два дні на туристичну мапу Кременчука нанесли 86 туристичних об'єктів.