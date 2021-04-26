«Кремінь-2» отримав ще одного місцевого суперника: «Ягуар» заявився на чемпіонат Полтавщини

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 477

Одразу дві кременчуцькі команди гратимуть в чемпіонаті Полтавської області

Футбольна команда «Ягуар» заявилася на чемпіонат Полтавської області й гратиме в одній групі з «Кремінь-2». Як розповів «Телеграфу» граючий президент «Ягуара» Денис Сухорук, команда буде проводити свої ігри на стадіоні «Нафтохімік».









- Орієнтовно чемпіонат стартує 15 травня. На кубок Полтавщини наша команда не заявлялася, - повідомив Денис Сухорук. - Команда заявилася завдяки підтримці нардепа Олексія Мовчана (віце-президент команди - ред.), депутата міськради Вячеслава Яворського і бізнесмена Антона Чмелева.





«Ягуар» провів контрольний матч у Горішніх Плавнях проти команди «Гірник-Спорт-2», яка також заявилася в чемпіонат під керівництвом тренера екскапітана «гірників» Володимира Королькова.





«Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – «Ягуар» (Кременчук) – 1:4 (1:1)

Голи: Черноус Віталій (0:1), Скляр Сергій (1:1), Смакула Мирослав (1:2), Ніколаєв Дмитро (1:3), Гуненко Ярослав (1:4)





У другому таймі за рахунку 1:1 Роман Прутян («Гірник-Спорт») не реалізував пенальті





«Гірник-Спорт-2»: Ночовний Василь, Білобровка Андрій, Шавлай Михайло, Коваленко Андрій, Білошицький Василь, Яковенко Павло, Твердохліб Дмитро, Прутян Роман, Шептицький Максим, Якубовський Павло, Скляр Сергій. На заміну виходили: Станіслав Лазаренко, Коваленко Вадим, Корольков Володимир. Тренер: Корольков Володимир





«Ягуар»: Стефаньєв Дмитро, Лавський Дмитро, Жениленко Владислав, Костиренко Віталій, Бігдан Юрій, Биков Михайло, Проша Сергій, Махно Іван, Гуненко Ярослав, Черноус Віталій, Ніколаєв Дмитро. На заміну виходили: Голуб Максим, Данилейко Євген, Сухорук Денис, Смакула Мирослав, Саркісян Ваге. Тренер: Данилейко Євген.