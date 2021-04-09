«Кремінь-2» дізнався суперників в чемпіонаті та Кубку Полтавської області

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 388

Футбольна команда «Кремінь-2», яка заявилася в чемпіонат області, складається з вихованців МФК «Кремінь» 2004-2005 р.н. Основне завдання команди - награти молодь.









Головний тренер «Кремінь-2» Євген Марініч (тренер «Кремінь» U-17), разом з ним готуватиме команду Олександр Янковський (тренер «Кремінь» U-16).









Керівник «Кремінь-2» Павло Золотаренко розповів, що до останнього часу не було відомо за яким форматом гратимуть чемпіонат Полтавської області. Спочатку планували заявити «Кремінь-2» у Вищу лігу, але Асоціація футболу Полтавської області до останнього не знала хто гратиме з команд.





Склад «Кременя» складатимуть гравці 2004-2005 років, плюс можливе підсилення випускниками 2003 р.н. Загалом планують сформувати команду в яку буде входити 23-25 футболістів. Наразі команда лише формується.





Керівник Павло Золотаренко





*Павло Золотаренко - президент ФК «Кременчук», яка восени представляла Кременчук в чемпіонаті Полтавської області. За словами Павла, зараз команда ФК «Кременчук» гратиме лише в чемпіонаті міста та візьме участь в Кубку Полтавської області. Кошти, які були виділені з міського бюджету (25 тисяч грн) планують витратити на форму, заявку в чемпіонат міста та участь у Кубку Полтавщини.









«Кремінь» U-17 та U-16 проводять спільні тренування»





Основу команди складатимуть випускники «Кременя», також додадуть гравців 2003 та 2005 років народження. Оскільки Євген Марініч тренер випускного класу «Кременя» - саме він став головним тренером команди. Чи змінюватиметься тренер разом з випускниками - поки невідомо.









Євген Марініч розповів, що «Кремінь» U-17 та «Кремінь» U-16 спільно проводили тренування й після заявки продовжать спільні тренування з награванням комбінацій. У хлопців зараз випускний клас і разом зі змаганнями в ДЮФЛУ та чемпіонатом Полтавщини футболісти навчаються та готуються до здачі ЗНО.





- Нам пропонували грати на місто ще в кількох турнірах, але на жаль доведеться відмовитися. Зараз зосередимося в ДЮФЛ та чемпіонаті області, - зауважив тренер. - Плануємо, що ігри в чемпіонаті Полтавської області будемо проводити по середах, а ДЮФЛ - щонеділі.





Основним завданням команди є награвання молоді, яка повинна стати резервом для основної команди, яка виступає у Першій лізі. Адже дуже важко переходити з дитячого у дорослий футбол, тим паче у Першу лігу.









Визначилися суперники «Кремінь-2»





Чемпіонат Полтавської області розпочнеться після проведення першого туру кубку (25 квітня). Команди розподілили за територіальним принципом на три групи. «Кремінь-2» увійшов до ІІ групи:





ФК «Семенівка» (Семенівка)

«Дружба» (Очеретувате)

«Темп» (Градизьк)

«Геологія-2» (Нова Галещина)

«Кремінь 2» (Кременчук)

ФК «Горішні Плавні»

«Стандарт-Нафтогаз» (Санжари)





Чемпіонат пройде у два етапи: перший - команди зіграють у своїх групах у два кола, а потім 8 кращих сформують Вищу та Першу ліги.





«Кремінь-2» стартує в Кубку Полтавської області





Кременчуцька команда стартуватиме в Кубку Полтавської області. 1/32 Кубку відбудеться з двох ігор (дома та на виїзді) 25 квітня, а матч відповідь 3 травня.





«Кремінь-2» зустрінеться з «Дружба» (Очерувате), у разі перемоги кременчужани вийдуть проти «Стандарту» (Нові Санжари). Матчі 1/8 Кубку Полтавської області відбудуться 8 та 10 травня.



