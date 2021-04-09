«Ало, ваші родичі потрапили в ДТП», - 82-річна полтавка віддала шахраям 20 тисяч

9 квітня у Полтаві шахраї видурили в літньої жінки гроші, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.
Починалося все з повідомлення по телефону: «Ало, ваші родичі потрапили в ДТП. Терміново потрібні гроші»! Отримавши таке повідомлення, схвильована 82-річна полтавка віддала шахраям близько 20 тисяч гривень.
Постійно доводьте інформацію до літніх людей про шахрайські трюки. Нагадуйте, що всі ці дзвінки «з лікарні», «з поліції», «з банків» тощо, є ні чим іншим, як спробою шахраїв заволодіти грошима!