«Ало, ваші родичі потрапили в ДТП», - 82-річна полтавка віддала шахраям 20 тисяч

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 457

Поговоріть зі своїми літніми родичами, щоб не вірили в такі історії

9 квітня у Полтаві шахраї видурили в літньої жінки гроші, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.





Починалося все з повідомлення по телефону: «Ало, ваші родичі потрапили в ДТП. Терміново потрібні гроші»! Отримавши таке повідомлення, схвильована 82-річна полтавка віддала шахраям близько 20 тисяч гривень.



Постійно доводьте інформацію до літніх людей про шахрайські трюки. Нагадуйте, що всі ці дзвінки «з лікарні», «з поліції», «з банків» тощо, є ні чим іншим, як спробою шахраїв заволодіти грошима!