Здоров'я, Полтавщина

Вакцинація на Полтавщині: хто саме отримав щеплення

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 490 Коментарів: 2

 

Більшість щеплених – жінки, які працюють в закладах охорони здоров’я

Станом на 7 квітня на Полтавщині зроблено 16 182 щеплення, невикористаними лишилось лише 3 118 доз з тих, які надійшли в область наприкінці лютого. Цього тижня медики планують використати всі наявні дози вакцини CoviShield (Oxford/AstraZeneca), тож саме час підвести певні підсумки.


За інформацією сайту Системи охорони здоров’я України, найбільше вакцинуються люди до 59 років:

18-20 років – 118 (0,7%)

  • 20-39 років – 3 472 (21,5%)
  • 40-49 років – 3 427 (21,2%)
  • 50-59 років – 3 669 (22,7%)
  • 60-69 років – 3 046 (18,8%)
  • 70-79 років – 1 368 (8,5%)
  • Старше 80 років – 1 082 (6,7%)

 


58,1% щеплених – жінки, а 41,9% - чоловіки.


Щодо цільових груп, то більшість очікувано становлять працівники медичної сфери:

  • медичні працівники – 6 976 (43,1%);
  • соціальні працівники – 2 244 (13,9%);
  • публічні особи та ветерани бойових дій – 1 119 (6,9%)
  • люди, старші 80 років – 1 073 (6,6%);
  • військовослужбовці – 1 064 (6,6%);
  • працівники сфери освіти – 920 (5,7%);
  • працівники сфери державної безпеки – 261 (1,6%)
  • інші – 2 525 (15,6%)

 

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцина
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Коментарі: 2

162
lag8600:
Сьогодні, 11:41

Это провал. В области почти 1400000 жителей. 


4 0
713
evil:
Сьогодні, 13:05

Цитата: lag8600

Это провал. В области почти 1400000 жителей. 

Провал состоялся гораздо раньше. В два этапа. Первый 31 марта 2019. Второй 21 апреля 2019 года. Когда 73,23 % населения решили, что придурок ляпающий воображаемым членом по клавишам рояля в состоянии управлять государством...


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