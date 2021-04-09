Вакцинація на Полтавщині: хто саме отримав щеплення

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 490 Коментарів: 2

Станом на 7 квітня на Полтавщині зроблено 16 182 щеплення, невикористаними лишилось лише 3 118 доз з тих, які надійшли в область наприкінці лютого. Цього тижня медики планують використати всі наявні дози вакцини CoviShield (Oxford/AstraZeneca), тож саме час підвести певні підсумки.





За інформацією сайту Системи охорони здоров’я України, найбільше вакцинуються люди до 59 років:

18-20 років – 118 (0,7%)

20-39 років – 3 472 (21,5%)

40-49 років – 3 427 (21,2%)

50-59 років – 3 669 (22,7%)

60-69 років – 3 046 (18,8%)

70-79 років – 1 368 (8,5%)

Старше 80 років – 1 082 (6,7%)





58,1% щеплених – жінки, а 41,9% - чоловіки.





Щодо цільових груп, то більшість очікувано становлять працівники медичної сфери: