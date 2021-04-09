Вакцинація на Полтавщині: хто саме отримав щеплення

Більшість щеплених – жінки, які працюють в закладах охорони здоров’я
Станом на 7 квітня на Полтавщині зроблено 16 182 щеплення, невикористаними лишилось лише 3 118 доз з тих, які надійшли в область наприкінці лютого. Цього тижня медики планують використати всі наявні дози вакцини CoviShield (Oxford/AstraZeneca), тож саме час підвести певні підсумки.
За інформацією сайту Системи охорони здоров’я України, найбільше вакцинуються люди до 59 років:
18-20 років – 118 (0,7%)
- 20-39 років – 3 472 (21,5%)
- 40-49 років – 3 427 (21,2%)
- 50-59 років – 3 669 (22,7%)
- 60-69 років – 3 046 (18,8%)
- 70-79 років – 1 368 (8,5%)
- Старше 80 років – 1 082 (6,7%)
58,1% щеплених – жінки, а 41,9% - чоловіки.
Щодо цільових груп, то більшість очікувано становлять працівники медичної сфери:
- медичні працівники – 6 976 (43,1%);
- соціальні працівники – 2 244 (13,9%);
- публічні особи та ветерани бойових дій – 1 119 (6,9%)
- люди, старші 80 років – 1 073 (6,6%);
- військовослужбовці – 1 064 (6,6%);
- працівники сфери освіти – 920 (5,7%);
- працівники сфери державної безпеки – 261 (1,6%)
- інші – 2 525 (15,6%)