З 1 липня психіатрична допомога надаватиметься мобільними бригадами: подробиці від НСЗУ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 601

Національна служба здоров’я України з 1 липня запровадить новий пакет в рамках Програми медичних гарантій-2021, який суттєво покращить надання психіатричної допомоги громадянам, які її потребують.





Після завершення гострого перебігу хвороби мобільна бригада виїжджатиме до пацієнта та надаватиме йому допомогу відповідно до індивідуального плану лікування. Для цього необхідно буде лише мати направлення сімейного лікаря або лікаря-психіатра, а для дітей – педіатра, з яким укладена декларація або лікаря-дитячого психіатра.





За пакетом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» можна буде безоплатно отримати наступні послуги:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування та реабілітації;

проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;

контроль за станом пацієнта до одужання або стійкої ремісії.

На допомогу можуть розраховувати родичі та представники особи з розладами поведінки: їх навчатимуть технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки. Мобільна бригада також призначатиме медикаментозне лікування, направлятиме до стаціонару.





Щоб укласти договір за цим пакетом, медичний заклад має відповідати певним вимогам. Насамперед, мати ліцензію на медичну практику за спеціальністю «Психіатрія» або «Дитяча психіатрія». До складу мобільної бригади мають входити щонайменше 4 особи з переліку:

лікар-психіатр/лікар-дитячий психіатр;

лікар-психолог/лікар-психотерапевт/психолог;

медична сестра;

фахівець з соціальної роботи/соціальний працівник.

Також з 1 вересня 2021 року особи з розладами психіки та поведінки та пацієнти з епілепсією зможуть безоплатно отримувати необхідні ліки за програмою державної реімбурсації. Це стосується таких захворювань, як:

ПТСР;

шизофренія;

афективні розлади;

депресія;

невротичні розлади;

епілепсія.

Усі лікарські засоби призначатимуться винятково лікарями-спеціалістами та видаватимуться за електронними рецептами в аптечному закладі, який обиратиме сам пацієнт.