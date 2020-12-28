Без ремонтів та «урізанням»: як розділять 46 мільйонів гривень на спорт Кременчука

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 583

Бюджет підтримки спорту на 2021 рік зменшили на один мільйон гривень, в основному кошти передбачені на заробітну плату й оплату комунальних платежів

Близько 46 мільйонів гривень виділять на розвиток спорту в Кременчуці на 2021 рік. На наступний рік у структурі видатків бюджету на спорт виділили – 46 334 400, це на 920 200 грн менше, ніж минулого року.

Левова частка коштів, а саме 58,1% (минуло року було 47,5%) піде на виплату заробітної платні – 26 910 300 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 2 677 000 грн. Питома вага складає 5,8 % від загальної суми видатків галузі. Це майже у 2,5 раза менше за минулорічні 6 390 700 грн. Якщо говорити мовою цифр, то аж на 41%, або на 3,7 млн грн менше на оплату комунальних послуг, ніж за 2020 рік.





Із загального фонду кошти також скерують на стипендії найкращим спортсменам міста. На підтримку 30 провідних спортсменів міста, зокрема учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор, передбачено 1 200 000 грн. Цікаво, що у порівнянні з минулим роком скоротилася кількість не лише спортсменів, із 42 до 30 осіб, а й час отримання стипендії, замість 11 - 10 місяців.





У місцевому бюджеті передбачаються видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР з боксу, СДЮСШ з боротьби дзюдо, ДЮКСШ «Фаворит», КДЮСШ «Авангард», КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2), центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», централізованої бухгалтерії управління молоді та спорту, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, виплату стипендій найкращим спортсменам міста, фінансову підтримку громадських організацій та комунальних підприємств галузі.





Фінансова підтримка громадських організацій та комунальних закладів галузі передбачена в сумі 7 280 000 грн.





2021 2020 2019 фінансування КЗФКіС «МФК «Кремінь» 6 200 000 9 100 000 9 100 000 зменшилося на 2,9 млн грн Федерація футболу 200 000 200 000 500 000 на рівні минулого року Баскетбольний клуб «Кремінь» - 200 000 400 000 непередбачене ГО «На крилах надії України» - 70 000 70 000 непередбачене Шахово - шашковий клуб «Каїсса» 30 000 30 000 30 000 на рівні минулого року Кременчуцька Федерація греко - римської боротьби «Спарта» 25 000 50 000 50 000 зменшилося вдвічі ГО РСК «Спешиал олімпік» - 25 000 25 000 непередбачене Кременчуцька федерація Тхеквондо 150 000 50 000 50 000 збільшилося втричі ГО «КДЮЦС Оріяна» 25 000 20 000 20 000 + 5 000 грн ГО «Міська спортивна федерація боксу» 25 000 30 000 30 000 - 5 000 грн ГО Асоціація екстремального спорту - 20 000 20 000 непередбачене ГО «Хокейний клуб «Кременчук» 600 000 грн - - ГО «Футбольний клуб «Кременчук» 25 000 грн - -

Оскільки професійна команда «Кремінь» перейшла у приватну власність, для МФК «Кремінь» суттєво урізали фінансування на наступний рік. Проте залишається утримання двох комунальних стадіонів, фінансування проєкту реконструкції стадіону на вулиці Гагаріна та дитячої школи. Баскетбольний клуб «Кремінь» припинив існування, тому на наступний рік не передбачене фінансування. З міського бюджету у наступному році не побачать підтримку з боку міста ГО «На крилах надії України», ГО РСК «Спешиал олімпік», ГО Асоціація екстремального спорту. Проте вперше з міського бюджету виділять кошти на підтримку хокею та приватного футбольного клубу «Кременчук», який грає в чемпіонаті області.





Видатки спеціального фонду установ галузі фізичної культури і спорту передбачені в сумі 85 000 грн. Дана сума включає: видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ в обсязі - 5 000 грн; капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі – 80 000 грн.





Капітальні видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) планується використати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для належного функціонування закладів галузі та проведення спортивних заходів. Це удвічі менше за минулорічні.





Якщо 2018 рік був фінансовим сплеском у підтримці спорту, 2019 та 2020 рік – трималися на рівні, то наступний рік стане важким для кременчуцького спорту. Крім зменшення фінансування на оплату комунальних послуг, зменшення кількості стипендіатів, підтримки організацій, взагалі не передбачене фінансування на ремонт спортивних закладів. У 2019 році на капітальні видатки було передбачено 3,2 млн грн, що на 1,5 мн грн більше, ніж у 2020 році.