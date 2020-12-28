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Кременчук, Освіта

У Кременчуці будують тренувальний центр на гелікоптери Airbus

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 1 227 Коментарів: 1

 

Тренувальний центр для підготовки курсантів

У Кременчуці в місцевому льотному коледжі будують тренувальний центр для підготовки курсантів на гелікоптери виробництва компанії Airbus. Про це повідомляє український мілітарний портал. 


Будівлю нового тренажерного комплексу вже звели і залишилось завершити облаштування обладнання тренажерного комплексу, яке має відбутися після новорічних свят.


 

Його поставили до Кременчуцького льотного коледжу з підприємства компанії Airbus в Іспанії та готуватимуть на ньому льотчиків гелікоптерів Airbus H225. Тренажер дасть змогу льотчикам навчитись працювати з апаратурою кабіни, а також пілотувати гелікоптер в безпечних умовах.


Раніше до Кременчуцького льотного коледжу вже доставили макет гелікоптера Airbus H225, що знаходиться на території навчального закладу. Макет буде використовуватися для підготовки курсантів як льотних спеціальностей, так і технічного персоналу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: льотний коледж тренажер летный колледж

Коментарі: 1

621
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:32

Что такое "милитарный"? Скоро по фене ботать начнёте?


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