7 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Вчора, 20:13 Переглядів: 725

Сьогодні, 27 грудня, у Кременчуці зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дві жінки віком 65 та 87 років та п'ять чоловіків віком від 37 до 85 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 97 пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних осіб.



Всього зареєстровано 4773 випадки. Одужало 3194. Померло 135