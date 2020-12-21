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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Коронавірус / Карантин

7 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Вчора, 20:13 Переглядів: 725

 

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування

Сьогодні, 27 грудня, у Кременчуці зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дві жінки віком 65 та 87 років та п'ять чоловіків віком від 37 до 85 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 97 пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних осіб.


Всього зареєстровано 4773 випадки. Одужало 3194. Померло 135

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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