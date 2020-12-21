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«Завантажують під зав’язку»: Малецький про перевізників

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 439

Понад ста одиниць транспорту виходить на дороги Кременчука

На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання перевезення пасажирів маршрутними автобусами. За словами начальника управління транспорту Руслана Івашини, на дороги виходить максимальна кількість транспорту. Курсує 9 комунальних автобусів: 8 по маршруту №25 та один – №10А, щодо приватного транспорту, то щодня виходить близько 150-160 одиниць транспорту.

 

Цього тижня провели дві перевірки транспорту, зауважень крім неправильного носіння масок немає.


Міський голова Віталій Малецький зауважив, щодо завантаження маршруток, які курсують з сел. до Кременчука.  Він зазначив, що водії цих автобусів не дотримуються вимоги щодо перевезення пасажирів лише на сидячих місцях. Він запропонував на початку наступного року спланувати виїзне засідання, на яке мають запросити керівників громадського транспорту, що їздять за приміськими маршрутами.


- Ми можемо скільки завгодно ставити кисню в лікарні, додавати ліжок, але коли водій маршрутки бере в салон «стоячих» та «висячих» пасажирів, як це було на зупинці, всі наші заходи просто перекресляться бажанням однієї людини заробити зайвих 40-50 грн... Краще зачекати 3-5 хв на сісти у маршрутку де є повітря у транспорті, - зауважив міський голова.
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт
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