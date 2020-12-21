Хто завтра, 28 грудня, сидітиме без електроенергії

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 713

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

28 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 8.00 до 17.00 електроенергії не буде за наступними адресами: