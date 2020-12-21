Хто завтра, 28 грудня, сидітиме без електроенергії

28 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
вул. вул. Богдана Хмельницького, 21-184,
вул. Раїси Кириченко, 3-93,
вул. Бригадна, 3-32,
вул. Короленка, 3-31,
вул. Кооперативна, 25-131,
вул. Сєдова, 22-49,
вул. Лугова, 1-23,
вул. Гійома Боплана, 38-78,
вул. Цимлянська, 2-27,
вул. Каховська, 1-29,
вул. Громадянська, 26-55,
вул. Ботанічна, 8-19,
вул. Пугачова, 15-52,
вуд. Лісна, 3-15,
пров. Бригадний, 21-42,
пров. Дачний, 3-11,
пров. Нечая, 3-12,
пров. Центральний, 1-14,
пров. Бакинський, 5-52,
пров. Західний, 3-58,
пров. Градизький, 2-55,
пров. Зв'язковий, 2-28,
пров. Пирогова, 1-8,
пр. Бригадний, 2;
вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
вул. Гайдамацька, 72-95,
вул. Чумацький Шлях, 69-83,
вул. Баженова, 1-22;
б-р Автокразівський, 65, 73, 85;
вул. Правобережна, 35-55,
вул. Володимира Вернадського, 35-78,
вул. Декабристів, 4-16,
вул. Г. Манагарова, 28,
вул. Чернишевського, 15-38,
вул. Рилєєва, 1-31,
вул. Портова, 3-15,
вул. Лейтенанта Дніпрова, 6А,
пров. Декабристів, 1-26;
вул. Переяславська, 65-86;
вул. Сумська, 66-101;
пров. Степана Бандери, 9-16;
вул. Чорноморська,15-64,
вул. Космонавтів, 41-60,
вул. Гайдамацька, 11-46,
вул. Ліщинова, 4-31,
вул. Кавалерійська, 8-49,
вул. Василя Стуса,32-64,
вул. Академіка Герасимовича,31-49,
пров. Пилипа Орлика, 4-10,
пров. Космонавтів, 1-76,
пров. Бородинський, 1-31,
пров. Чорноморський, 4-17,
пров. Грузинський, 1-10,
пров. Чигиринський, 1-17,
пров. Олега Ольжича, 1-32.