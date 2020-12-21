1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Споживач

Хто завтра, 28 грудня, сидітиме без електроенергії

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 713

 Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

28 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 електроенергії не буде за наступними адресами:

  • вул. вул. Богдана Хмельницького, 21-184,

  • вул. Раїси Кириченко, 3-93,

  • вул. Бригадна, 3-32,

  • вул. Короленка, 3-31,

  • вул. Кооперативна, 25-131,

  • вул. Сєдова, 22-49,

  • вул. Лугова, 1-23,

  • вул. Гійома Боплана, 38-78,

  • вул. Цимлянська, 2-27,

  • вул. Каховська, 1-29,

  • вул. Громадянська, 26-55,

  • вул. Ботанічна, 8-19,

  • вул. Пугачова, 15-52,

  • вуд. Лісна, 3-15,

  • пров. Бригадний, 21-42,

  • пров. Дачний, 3-11,

  • пров. Нечая, 3-12,

  • пров. Центральний, 1-14,

  • пров. Бакинський, 5-52,

  • пров. Західний, 3-58,

  • пров. Градизький, 2-55,

  • пров. Зв'язковий, 2-28,

  • пров. Пирогова, 1-8,

  • пр. Бригадний, 2;


  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,

  • вул. Гайдамацька, 72-95,

  • вул. Чумацький Шлях, 69-83,

  • вул. Баженова, 1-22;


  • б-р Автокразівський, 65, 73, 85;


  • вул. Правобережна, 35-55,

  • вул. Володимира Вернадського, 35-78,

  • вул. Декабристів, 4-16,

  • вул. Г. Манагарова, 28,

  • вул. Чернишевського, 15-38,

  • вул. Рилєєва, 1-31,

  • вул. Портова, 3-15,

  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 6А,

  • пров. Декабристів, 1-26;

  • вул. Переяславська, 65-86;

  • вул. Сумська, 66-101;

  • пров. Степана Бандери, 9-16;


  • вул. Чорноморська,15-64,

  • вул. Космонавтів, 41-60,

  • вул. Гайдамацька, 11-46,

  • вул. Ліщинова, 4-31,

  • вул. Кавалерійська, 8-49,

  • вул. Василя Стуса,32-64,

  • вул. Академіка Герасимовича,31-49,

  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,

  • пров. Космонавтів, 1-76,

  • пров. Бородинський, 1-31,

  • пров. Чорноморський, 4-17,

  • пров. Грузинський, 1-10,

  • пров. Чигиринський, 1-17,

  • пров. Олега Ольжича, 1-32.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх