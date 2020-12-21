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Надзвичайні новини

Під час пожежі вагону на Полтавщині загинуло двоє осіб

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 690

 

 Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання

У селі Копили Полтавського району, 25 грудня, на території виробничого структурного підрозділу «Центру механізації колійних робіт» філії «Центру з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» сталася пожежа. За даними пресслужби ДСНС, вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27  - ліквідовано.


 


Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання.


Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох громадян, які направлено до Полтавського обласного БСМЕ.


Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.


Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вагон Пожежа Полтавщина
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