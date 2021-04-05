У мерії Кременчука пояснили, чому й досі на вулиці Чкалова не зробили тротуар

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 213

Мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання після засідання виконкому 2 квітня, пояснив, чому й досі на вулиці Чкалова досі не зробили тротуар.





- Ми зараз на Чкалова проводимо системну роботу із забудовниками, щоб вони не пересували паркани на вулицю, проїжджу частину. До когось доходить, до когось не доходить, - прокоментував мер.







Він додав, що дехто пересуває паркани, а дехто влаштовує клумби з бутового каменю на всю ширину тротуару.





- Однозначно, прийде час тротуару на Чкалова. Завдяки тому що змінилися будівельні норми і ширина проїжджих частин, ми зможемо частину переробити під тротуар, але все-таки частину самовільно встановлених клумб доведеться демонтувати. Добре, якщо це буде клумба, а не паркан, - додав мер.



Тротуар на вулиці Чкалова мер пообіцяв ще в 2018 році, та час минає — обіцянка поки що не здійснюється.





Довідково: ДБН «Автомобільні дороги» було змінено у 2018 році. Одне з головних нововведень – звуження смуг руху на міських та сільських вулицях. Якщо раніше ширина смуг руху становила 3,5-3,75 метрів, то нові норми дозволяють звужувати смуги руху до 2,75 метрів на невеликих житлових вулицях, до 3 метрів на магістральних вулицях.