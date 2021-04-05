Борець з Кременчука Максим Лю відравив суперника на туше

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 230

З 29 до 31 березня у Сумах відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед борців до 23 років, який є відбірковим на чемпіонат Європи. Участь у змаганнях взяв кременчужанин Максим Лю, який тренується під керівництвом тренера Анатолія Коханевича.





Наш спортсмен змагався у ваговій категорії 63 кг. У перших боях Максим без проблем розібрався з харків'янами Артемом Рябовим та Микитою Ухатюком. У півфіналі Максим зустрівся з борцем із Черкас Нікітою Боровиком. Кременчужанин «всуху» здолав суперника.





Красивий фінал подарували нам борець з Київщини, що представляє Запоріжжя Мирослав Солов’ян та кременчужанин Максим Лю. Здавалося, Солов’яна, який з перших секунд взяв шалений темп і пішов у наступ, ніщо не зупинить. На початку Лю справді програвав. Однак в другому періоді, підопічний Анатолія Коханевича, який поступався, блискавично на контратаці провів кидок через груди і поклав суперника і товариша на туше.





Максим Лю став чемпіоном України у ваговій категорії 63 кг та представлятиме Україну на чемпіонаті Європи.







Переможцями турніру та володарями путівок на чемпіонат Європи стали: Микола Гавричкін (55 кг); Ігор Курочкін (60 кг); Максим Лю (63 кг); Олексій Масик (67 кг); Андрій Кулик (72 кг); Ігор Бичков (77 кг); Дмитро Гордубей (82 кг); Дмитро Кіяшок (87 кг); Валентин Шкляренко (97 кг); Михайло Вишнивецький (130 кг).