Незаконну торгівлю пальним на Полтавщині припинили: порушників оштрафували, авто передали військовим

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 138

На Полтавщині суд визнав винними двох чоловіків — мешканця Полтавського району та жителя Дніпра — в організації незаконної торгівлі пальним. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, із вересня 2024 року обвинувачені без відповідних ліцензій та дозволів перевозили й продавали пальне на території області, використовуючи мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Протиправну діяльність правоохоронці припинили восени цього року.

Суд кваліфікував дії обвинувачених за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Кожному з них призначили штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Також ухвалено конфіскувати та знищити майже 2 тисячі літрів незаконно виготовленого пального, вилученого під час обшуків.

Крім того, мікроавтобус, який належав мешканцю Дніпра, за рішенням суду передали на потреби 38-ї окремої бригади морської піхоти. Як зазначили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Полтавській області, така техніка є вкрай необхідною на фронті. Представники бригади наголосили, що мікроавтобуси забезпечують мобільність і використовуються для перевезення людей, обладнання, озброєння та продуктів, пообіцявши максимально берегти переданий автомобіль.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили військових, які крали пальне, призначене для бойових підрозділів.