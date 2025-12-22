За вихідні у Кременчуці патрульні виявили 6 нетверезих водіїв

Упродовж вихідних патрульні Кременчука виявили на дорогах 6 водіїв, які сіли за кермо у нетверезому стані. Про це прозвітувала пресслужба патрульної поліціії Кременчука.

Інспектори склали на них відповідні адміністративні матеріали та відсторонили правопорушників від керування.

За нетверезе керування законом передбачена відповідальність за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння; керування в стані наркотичного чи іншого спʼяніння; керування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; передача керування особі, яка перебуває в такому стані; відмова від проходження огляду на стан спʼяніння або щодо вживання таких препаратів).

Нагадуємо, що днями патрульні Полтавщини зупинили чоловіка, який перебував за кермом в нетверезому стані та вже був позбавленим права керування.