На Полтавщині батька трьох малолітніх дітей засудили за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 16:32

Обвинувачений мав законне право на відстрочку, проте вчасно не скористався ним та не оформив належним чином

На Полтавщині судили батька трьох малолітніх дітей за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку Хорольського районного суду від 18 грудня.

За матеріалами справи, чоловік перебував на військовому обліку, торік у листопаді пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби під час загальної мобілізації.

Того ж дня, за даними вироку, обвинуваченому вручили бойову повістку та повідомили про необхідність прибути до територіального центру комплектування для відправки до військової частини о 22.00. Попри попередження про відповідальність за ухилення, чоловік у зазначений час без поважних причин не з’явився, чим, на думку суду, прямо ухилився від призову.

У суді обвинувачений вину визнав і пояснив, що не прийшов через сімейні обставини — має трьох малолітніх дітей, а їхній матері, за його словами, було б важко самій.

Суд наголосив: навіть якщо людина має підстави для відстрочки, це право потрібно завчасно оформити у встановленому порядку, а обвинувачений цього не зробив до моменту призову.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

