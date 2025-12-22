На Полтавщині батька трьох малолітніх дітей засудили за ухилення від мобілізації

Обвинувачений мав законне право на відстрочку, проте вчасно не скористався ним та не оформив належним чином
На Полтавщині судили батька трьох малолітніх дітей за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку Хорольського районного суду від 18 грудня.
За матеріалами справи, чоловік перебував на військовому обліку, торік у листопаді пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби під час загальної мобілізації.
Того ж дня, за даними вироку, обвинуваченому вручили бойову повістку та повідомили про необхідність прибути до територіального центру комплектування для відправки до військової частини о 22.00. Попри попередження про відповідальність за ухилення, чоловік у зазначений час без поважних причин не з’явився, чим, на думку суду, прямо ухилився від призову.
У суді обвинувачений вину визнав і пояснив, що не прийшов через сімейні обставини — має трьох малолітніх дітей, а їхній матері, за його словами, було б важко самій.
Суд наголосив: навіть якщо людина має підстави для відстрочки, це право потрібно завчасно оформити у встановленому порядку, а обвинувачений цього не зробив до моменту призову.
Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка за відмову від мобілізації: той назвався «свідком Єгови».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.