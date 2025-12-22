На Полтавщині на трасі автівка збила пішохода — поліція

Сьогодні, 22 грудня, близько 7.00 на дорозі Київ — Харків — Довжанський неподалік міста Лубни на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.

За попередніми даними слідства, автомобіль Mitsubishi Outlander під керуванням 59-річного водія збив 49-річного чоловіка. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

За фактом аварії слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині водій легковика збив пішохода — від отриманих травм чоловік помер.