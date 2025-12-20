На Полтавщині водій легковика збив пішохода — від отриманих травм чоловік помер

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 243

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 грудня близько 19.00 у місті Гребінка Лубенського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Megane, під керуванням 35-річного водія, здійснив наїзд на 48-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід помер.

За даним фактом слідчі поліції Полтавщини розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

