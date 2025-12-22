Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У вівторок, 23 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00:
З 8.00 до 19.00:
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
З 8.00 до 17.00:
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андрія Гончарова, 1–131
вул. Андріївська, 6А, 18А
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Богдана Хмельницького, 5Г–58/1
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Володимира Великого, 72
вул. Володимира Вернадського, 47, 75
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Гірська, 4–11
вул. Гоголя, 7/44–21
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Експресівська
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Іллі Ткаченка, 32А–59
вул. Ігоря Сердюка, 2А, 2А ГК-7
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Трусова, 39–46
вул. Квітки Цісик, 5/48–15
вул. Керченська
вул. Космонавтів, 59/16–86
вул. Коцюбинського, 4
вул. Козацька, 19–46
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Махоркова, 4–20
вул. Майора Пугача, 13–50/11
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Михайлівська, 16/42–21
вул. Мрії, 3А–16А
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Небесної Сотні, 66/1–81/30
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Новобудівельна, 5–15
вул. Новомежова, 2/1
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Перемоги, 42/8, 50
вул. Переяславська, 37/12
вул. Пилипа Орлика, 9–11/37
вул. Правобережна, 21–35
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Софіївська, 2/50
вул. Сонячна, 1–21
вул. Тараса Шевченка, 76–105/14
вул. Троїцька, 5, 7/5
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Черкаська, 15
вул. Чечелевська, 1–46/43
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
пр. Георгія Петька, 3–49
пр. Заводський, 7–18
пр. Івана Торубари, 4–19/2
пр. Корабліної, 4–50
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Свободи, 62–102А
проїзд Сонячний, 1
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Гайдамацький, 2/55–45
пров. Гостомельський, 2–24
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Дмитра Вишневецького, 1–20
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Одеський, 1–28
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Савинський, 2
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Чечелевський, 1А–41
пров. Щемилівський, 3–28
1-й туп. Гайдамацький, 3–6
2-й туп. Гайдамацький, 3–5
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
квт. 287, 1
квт. 287, 14, 16
