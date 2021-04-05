КВБЗ ще побуде без замовлення: «Укрзалізниця» призупинила тендер на 100 пасажирських вагонів

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 192 Коментарів: 1

Причина — скарга до АМКУ потенційного учасника ТОВ «Термінал-Захід» та те, що тендер прописаний під конкретну модель вагонів КВБЗ

АМКУ розгляне скаргу на дискримінаційні умови

АТ «Українська залізниця» призупинила тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів на очікувану суму 3 мільярди гривень через скаргу потенційного учасника до Антимонопольного комітету. Наразі статус процедури у системі електронних закупівель Prozorro - «призупинено».







Відповідно до умов закупівлі (відкриті торги з публікацією англійською мовою), зазначених у початковому оголошення, тендер мав відбутися 5 травня. Та наразі його дата не визначена, оскільки АМКУ має винести рішення по скарзі.



Скаргу на дискримінаційні умови закупівлі подало ТОВ «Термінал-Захід». У ній, зокрема, зазначено, що технічні параметри та характеристики вагонів прописані під лінійку моделей 61-779 (серії модифікації 2018 року), які виробляє саме Крюківський вагонобудівний завод. (це модель вагону-купе з меблями, що трансформуються.) Скаржник вказує, що умови закупівлі обмежують безпосередньо його право брати участь у торгах, оскільки є дискримінаційними і такими, що обмежують конкуренцію та коло потенційних учасників.



Антимонопольний комітет прийняв скаргу до розгляду. Наразі АМКУ вивчає документи. Зокрема, вимагає від УЗ підтвердження, що технічним характеристикам товару, вказаним в умовах закупівлі, відповідає продукція принаймні двох учасників. Розгляд скарги має відбутися 8 квітня.







Що відомо про скаржника





ТОВ «Термінал-Захід» позиціонує себе як офіційний дистриб'ютор компанії «Песа» (Pesa, м. Бидгощ), який є найбільшим виробником рейкових транспортних засобів у Польщі. Зокрема, це зазначено у його скарзі до АМКУ. Проте, як пише видання Mintrans, у компанії Pesa заявили, що вона не має відношення до компанії «Термінал-Захід», яка оспорює тендер УЗ.



Видання LIGA.net звертає увагу , що згідно з даними Мін’юсту, компанія «Термінал-Захід» зі статутним капіталом 10 тис грн спеціалізується на виробництві готової їжі та страв, поштової та кур'єрської діяльності, послугах мобільного харчування, вантажних перевезень автомобільним та залізничним транспортом. До цього фірма не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності та не брала участі в тендерах Prozorro.







Які наслідки?





Якщо АМКУ визнає умови тендеру дискримінаційними, УЗ повинна буде внести зміни у документацію. Процес, згідно з процедурою, може розтягнутися ще на 30 днів, тобто провести тендер зможуть не раніше червня. Тобто потенційне отримання замовлення (через перемогу на торгах) для КВБЗ може затягнутися.





- Ми це розцінюємо радше як спробу затягнути тендер, – повідомив керівник пасажирського напряму УЗ Перцовський в коментарі LIGA.net.



Видання також припускає, що затягування проведення аукціону може призвести до того, що бюджетні кошти на закупівлю вагонів (а вперше за багато років на вагони для УЗ були закладені гроші в Держбюджеті) цьогоріч можуть бути не використані. У цьому випадку наступного року бюджетний процес слід буде запускати по-новому.



Попри все, голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько сподівається, що тендер відбудеться.





- Якщо вагони нарешті замовлять, зроблю все, щоб за них не було соромно, – заявив він LIGA.net.





Нагадаємо, президент Зеленський відвідав Крюківський вагонзавод у минулому році — 3 березня. І пообіцяв «конкретне держзамовлення» на пасажирські вагони. Обіцянка «вистрелила» через рік, для отримання замовлення КВБЗ має виграти тендер.