Поліція відкрила два кримінальних провадження через смерть 17-річної у Кременчуцькому районі

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Експерти зазначили, що дівчина отруїлась алкоголем, але поліція перевіряє і версію зі зґвалтуванням

Поліція Полтавщини відкрила два кримінальних провадження за фактом смерті 17-річної дівчини у Кременчуцькому районі.





Нагадаємо, що 30 квітня до поліції Полтавщини, близько 11.00, надійшла інформація від перехожих, що на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка, Козельщинської територіальної громади, виявили тіло молодої жінки. Поліція встановила особу померлої. Нею виявилася місцева 17-річна дівчина. За даним фактом відкриті кримінальні провадження.





За попередньою версією слідства, 17-річна дівчина ввечері 29 квітня відпочивала в компанії своїх знайомих, вживаючи разом із ними спиртні напої. На часі всі, з ким спілкувалася того вечора померла, встановлені та надають пояснення.





У свідоцтві про смерть дівчини судово-медичним експертом Кременчуцького бюро СМЕ зазначено, що вона померла внаслідок отруєння алкоголем, набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії. Однак слідством також перевіряється версія щодо зґвалтування дівчини.





Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, під час зустрічі з родичами та односельцями померлої запевнив, що поліція зробить усе можливе, аби ретельно та об’єктивно розслідувати смерть неповнолітньої.





- За фактом смерті 17-річної місцевої мешканки слідчим Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) та частиною 3 статті 152 (Зґвалтування неповнолітньої) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання від 7-ми до 15-ти років позбавлення волі. У рамках кримінальних проваджень тривають слідчі дії та призначено ряд експертиз, - додав Жук.