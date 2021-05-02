В селі Федоренки горіла лазня: вогонь завдав збитків на 113 тисяч гривень

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На щастя, ніхто не постраждав

1 травня, о 22.15, на телефон «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Федоренки Кременчуцького району. За інформацією Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, горіла лазня, що належала 44-річному місцевому мешканцю.









О 22.42 пожежники прибули на місце події, а о 23.47 пожежу ліквідували. Вогонь не встиг перекинутись на розташований поруч житловий будинок, але повністю знищив двері лазні, електричні дроти, металочерепицю на площі близько 6 м². Також полум’я пошкодило дерев’яне облаштування стін.









За попередніми підрахунками, прямі та побічні збитки становлять 113 тисяч гривень.





Причини загоряння встановлюються. На місці працювала оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області.