Як кременчужани зустрічають Великдень

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Фото: Артем Коваленко

Сьогодні православні християни і греко-католики починають відзначати головне свято церковного року – Воскресіння Христове. Щороку дата, на яку відзначають Великдень, обчислюється за місячно-сонячним календарем. Цього разу вона випала на 2 травня.





Хоч цьогоріч храми і відкриті для вірян, проте Міністерство охорони здоров'я (і ми разом з ним) закликає відзначати свято вдома та дивитись онлайн-трансляції богослужінь.





Кременчужани ж з самого ранку вже посвятили свої великодні кошики з пасочками. Як це було дивіться у фоторепортажі від ТЪ.