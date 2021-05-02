Кременчужани-учасники ЗНО уже знають про адреси тестування

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 260

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив адреси проведення зовнішнього незалежного оцінювання для кожного учасника тестування. Інформація розміщена на інформаційних сторінках учасників, які зареєстровані для участі у тестуванні.





Зокрема, у запрошенні-перепустці зазначено адреси пунктів тестування та рекомендований час, протягом якого учасники мають прибути до пунктів тестування.





Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання необхідно самостійно роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки до старту основної сесії ЗНО.





Важливо! Запрошення-перепустка є одним з необхідних документів для допуску до пункту тестування.





Для підготовки до тестування учасники мають можливість скористатись безкоштовною платформою ЗНО-ОНЛАЙН, де розміщені всі тести, правильні відповіді та коментарі експертів до правильних відповідей тестів.