Кременчук, Освіта

Кременчужани-учасники ЗНО уже знають про адреси тестування

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 260

 

Роздрукувати запрошення-перепустку доведеться самостійно

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив адреси проведення зовнішнього незалежного оцінювання для кожного учасника тестування. Інформація розміщена на інформаційних сторінках учасників, які зареєстровані для участі у тестуванні.


Зокрема, у запрошенні-перепустці зазначено адреси пунктів тестування та рекомендований час, протягом якого учасники мають прибути до пунктів тестування.


Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання необхідно самостійно роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки до старту основної сесії ЗНО.


Важливо! Запрошення-перепустка є одним з необхідних документів для допуску до пункту тестування. 


Для підготовки до тестування учасники мають можливість скористатись безкоштовною платформою ЗНО-ОНЛАЙН, де розміщені всі тести, правильні відповіді та коментарі експертів до правильних відповідей тестів.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: tsn.ua
Теги: ЗНО
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