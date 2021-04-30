У Кременчуцькому районі на узбіччі знайшли тіло 17-річної дівчини

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 1 673

На Полтавщині з’ясовують обставини смерті 17-річної дівчини, повідомляє пресслужба поліції.



30 квітня, близько 11.00, до поліції надійшла інформація від перехожих, що на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка, Козельщинської територіальної громади, виявлено тіло молодої жінки.





Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції та працівники слідчого управління обласного Главку.





Також залучені оперативники карного розшуку та пересувна криміналістична лабораторія. Поліція встановила особу померлої. Нею виявилася місцева 17-річна дівчина.





Обставини та причини смерті неповнолітньої встановлюють слідчі.