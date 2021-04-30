У Полтаві сусід зґвалтував 11-річну дівчинку

Поліція затримала підозрюваного
У Полтаві зґвалтували 11-річну дівчинку, повідомляє пресслужба поліції.
Про зґвалтування у відділ № 2 Полтавського районного управління поліції повідомила її мама. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний сусід потерпілої. Наразі фігурант затриманий. Тривають слідчі дії.
За попередньою версією слідства, 25-річний чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка гуляла у дворі на вулиці, завів її в нежилий будинок, де здійснив насильницькі дії.
За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування малолітньої дитини). У разі доведення судом вини фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.