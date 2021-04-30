У Полтаві сусід зґвалтував 11-річну дівчинку

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 1 186 Коментарів: 1

У Полтаві зґвалтували 11-річну дівчинку, повідомляє пресслужба поліції.



Про зґвалтування у відділ № 2 Полтавського районного управління поліції повідомила її мама. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний сусід потерпілої. Наразі фігурант затриманий. Тривають слідчі дії.





- Отримавши 28 квітня від 37-річної місцевої жінки інформацію про злочин, ми, під процесуальним керівництвом прокуратури, миттєво провели оперативно-розшукові та слідчі дії, в ході яких встановлено, що до зґвалтування малолітньої дитини причетний 25-річний сусід потерпілої. Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, - повідомив Максим Євграфов, начальник відділу № 2 Полтавського районного управління поліції.





За попередньою версією слідства, 25-річний чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка гуляла у дворі на вулиці, завів її в нежилий будинок, де здійснив насильницькі дії.





За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування малолітньої дитини). У разі доведення судом вини фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.