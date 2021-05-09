Кременчук, Коронавірус / Карантин

5 372 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні за добу, на Полтавщині – 147

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За останню добу одужало 9 181 українців, 47 із них – з нашої області

5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 599 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 9 181 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 119 510 осіб;
  • одужало – 1 759 751 особа;
  • летальних випадків – 46 393;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.

4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня в Україні. 862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).


Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;
  • Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;
  • Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;
  • Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;
  • Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;
  • Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;
  • Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;
  • Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;
  • Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;
  • Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;
  • Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;
  • Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;
  • Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;
  • Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;
  • Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;
  • Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;
  • Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;
  • Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;
  • Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;
  • Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;
  • Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;
  • Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;
  • Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73760 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 147.


Одужали 64023 (+47) жителя області, продовжують лікування 8111 людей. Усього зареєстровано 1626 летальних випадків, новий – 1 (Кобеляцький район).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 27220 (+53);
  • Кременчук – 8785 (+33);
  • Полтавський район – 3609 (+2);
  • Горішні Плавні – 3427;
  • Миргород – 2845;
  • Лубни – 2439;
  • Лохвицький район – 2134 (+18);
  • Зіньківський район – 1638 (+3);
  • Карлівський район – 1623;
  • Глобинський район – 1325;
  • Пирятинський район – 1256;
  • Новосанжарський район – 1176;
  • Гадяч – 1111 (+5);
  • Кременчуцький район – 1101;
  • Котелевський район – 1080;
  • Шишацький район – 1075;
  • Хорольський район – 1078 (+11);
  • Диканський район – 1077 (+5);
  • Кобеляцький район – 1055 (+3);
  • Решетилівський район – 1002;
  • Миргородський район – 981;
  • Машівський район – 859;
  • Гадяцький район – 833 (+6);
  • Чутівський район – 757;
  • Оржицький район – 738 (+2);
  • Великобагачанський район – 729;
  • Лубенський район – 715;
  • Козельщинський район – 624;
  • Гребінківський район – 575;
  • Семенівський район – 581 (+6);
  • Чорнухинський район – 312.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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