5 372 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні за добу, на Полтавщині – 147

За останню добу одужало 9 181 українців, 47 із них – з нашої області
5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 599 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 9 181 особа;
- здійснено тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 119 510 осіб;
- одужало – 1 759 751 особа;
- летальних випадків – 46 393;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.
4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня в Україні. 862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;
- Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;
- Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;
- Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;
- Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;
- Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;
- Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;
- Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;
- Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;
- Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;
- Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;
- Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;
- Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;
- Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;
- Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;
- Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;
- Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;
- Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;
- Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;
- Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;
- Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;
- Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;
- Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73760 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 147.
Одужали 64023 (+47) жителя області, продовжують лікування 8111 людей. Усього зареєстровано 1626 летальних випадків, новий – 1 (Кобеляцький район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 27220 (+53);
- Кременчук – 8785 (+33);
- Полтавський район – 3609 (+2);
- Горішні Плавні – 3427;
- Миргород – 2845;
- Лубни – 2439;
- Лохвицький район – 2134 (+18);
- Зіньківський район – 1638 (+3);
- Карлівський район – 1623;
- Глобинський район – 1325;
- Пирятинський район – 1256;
- Новосанжарський район – 1176;
- Гадяч – 1111 (+5);
- Кременчуцький район – 1101;
- Котелевський район – 1080;
- Шишацький район – 1075;
- Хорольський район – 1078 (+11);
- Диканський район – 1077 (+5);
- Кобеляцький район – 1055 (+3);
- Решетилівський район – 1002;
- Миргородський район – 981;
- Машівський район – 859;
- Гадяцький район – 833 (+6);
- Чутівський район – 757;
- Оржицький район – 738 (+2);
- Великобагачанський район – 729;
- Лубенський район – 715;
- Козельщинський район – 624;
- Гребінківський район – 575;
- Семенівський район – 581 (+6);
- Чорнухинський район – 312.