Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині від ускладнень коронавірусної хвороби померло 22 людини

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За вказаний період 4 538 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні, на Полтавщині – 380

4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 349 осіб;
  • виписано з лікарень – 835 осіб;
  • летальних випадків – 356;
  • одужало – 19 766 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 129 073 особи;
  • одужало – 1 797 136 осіб;
  • летальних випадків – 46 987;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 627 випадків;
  • Вінницька область – 63 випадки;
  • Волинська область – 139 випадків;
  • Дніпропетровська область – 211 випадків;
  • Донецька область – 356 випадків;
  • Житомирська область – 60 випадків;
  • Закарпатська область – 12 випадків;
  • Запорізька область – 275 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок;
  • Київська область – 169 випадків;
  • Кіровоградська область – 52 випадки;
  • Луганська область – 199 випадків;
  • Львівська область – 136 випадків;
  • Миколаївська область – 132 випадки;
  • Одеська область – 150 випадків;
  • Полтавська область – 380 випадків;
  • Рівненська область – 471 випадок;
  • Сумська область – 58 випадків;
  • Тернопільська область – 54 випадки;
  • Харківська область – 345 випадків;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 153 випадки;
  • Черкаська область – 304 випадки;
  • Чернівецька область – 65 випадків;
  • Чернігівська область – 65 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 74367 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 380.


Одужали 65286 (+1167) жителів області, продовжують лікування 7424 людини. Усього зареєстровано 1657 летальних випадків, нових – 22 (Глобинський район – 4; Горішні Плавні – 3; Миргород – 3; Кобеляцький район – 2; Кременчук – 2; Полтава; Зіньківський, Карлівський, Кременчуцький, Новосанжарський, Оржицький, Решетилівський, Шишацький райони).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 27442 (+139);
  • Кременчук – 8834 (+38);
  • Полтавський район – 3639 (+9);
  • Горішні Плавні – 3451 (+24);
  • Миргород – 2876 (+15);
  • Лубни – 2467 (+19);
  • Лохвицький район – 2139 (+4);
  • Зіньківський район – 1658 (+8);
  • Карлівський район – 1633 (+10);
  • Глобинський район – 1360 (+35);
  • Пирятинський район – 1272 (+16);
  • Новосанжарський район – 1178 (+1);
  • Гадяч – 1126;
  • Кременчуцький район – 1119 (+12);
  • Хорольський район – 1091;
  • Котелевський район – 1085;
  • Диканський район – 1083 (+6);
  • Шишацький район – 1082 (+7);
  • Кобеляцький район – 1068 (+5);
  • Решетилівський район – 1010 (+4);
  • Миргородський район – 990 (+5);
  • Машівський район – 859;
  • Гадяцький район – 839 (уточнено);
  • Чутівський район – 758 (+1);
  • Оржицький район – 743;
  • Великобагачанський район – 731 (+2);
  • Лубенський район – 720 (+2);
  • Козельщинський район – 636 (+12);
  • Семенівський район – 582;
  • Гребінківський район – 580 (+3);
  • Чорнухинський район – 316 (+4).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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