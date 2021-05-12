За добу на Полтавщині від ускладнень коронавірусної хвороби померло 22 людини

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 650

За вказаний період 4 538 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні, на Полтавщині – 380

4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 349 осіб;

виписано з лікарень – 835 осіб;

летальних випадків – 356;

одужало – 19 766 осіб;

здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 129 073 особи;

одужало – 1 797 136 осіб;

летальних випадків – 46 987;

проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 627 випадків;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 139 випадків;

Дніпропетровська область – 211 випадків;

Донецька область – 356 випадків;

Житомирська область – 60 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 275 випадків;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 169 випадків;

Кіровоградська область – 52 випадки;

Луганська область – 199 випадків;

Львівська область – 136 випадків;

Миколаївська область – 132 випадки;

Одеська область – 150 випадків;

Полтавська область – 380 випадків;

Рівненська область – 471 випадок;

Сумська область – 58 випадків;

Тернопільська область – 54 випадки;

Харківська область – 345 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 153 випадки;

Черкаська область – 304 випадки;

Чернівецька область – 65 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 74367 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 380.



Одужали 65286 (+1167) жителів області, продовжують лікування 7424 людини. Усього зареєстровано 1657 летальних випадків, нових – 22 (Глобинський район – 4; Горішні Плавні – 3; Миргород – 3; Кобеляцький район – 2; Кременчук – 2; Полтава; Зіньківський, Карлівський, Кременчуцький, Новосанжарський, Оржицький, Решетилівський, Шишацький райони).



Географія поширення інфекції: