За добу на Полтавщині від ускладнень коронавірусної хвороби померло 22 людини

За вказаний період 4 538 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні, на Полтавщині – 380
4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 349 осіб;
- виписано з лікарень – 835 осіб;
- летальних випадків – 356;
- одужало – 19 766 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 129 073 особи;
- одужало – 1 797 136 осіб;
- летальних випадків – 46 987;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 627 випадків;
- Вінницька область – 63 випадки;
- Волинська область – 139 випадків;
- Дніпропетровська область – 211 випадків;
- Донецька область – 356 випадків;
- Житомирська область – 60 випадків;
- Закарпатська область – 12 випадків;
- Запорізька область – 275 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 випадок;
- Київська область – 169 випадків;
- Кіровоградська область – 52 випадки;
- Луганська область – 199 випадків;
- Львівська область – 136 випадків;
- Миколаївська область – 132 випадки;
- Одеська область – 150 випадків;
- Полтавська область – 380 випадків;
- Рівненська область – 471 випадок;
- Сумська область – 58 випадків;
- Тернопільська область – 54 випадки;
- Харківська область – 345 випадків;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 153 випадки;
- Черкаська область – 304 випадки;
- Чернівецька область – 65 випадків;
- Чернігівська область – 65 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 74367 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 380.
Одужали 65286 (+1167) жителів області, продовжують лікування 7424 людини. Усього зареєстровано 1657 летальних випадків, нових – 22 (Глобинський район – 4; Горішні Плавні – 3; Миргород – 3; Кобеляцький район – 2; Кременчук – 2; Полтава; Зіньківський, Карлівський, Кременчуцький, Новосанжарський, Оржицький, Решетилівський, Шишацький райони).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 27442 (+139);
- Кременчук – 8834 (+38);
- Полтавський район – 3639 (+9);
- Горішні Плавні – 3451 (+24);
- Миргород – 2876 (+15);
- Лубни – 2467 (+19);
- Лохвицький район – 2139 (+4);
- Зіньківський район – 1658 (+8);
- Карлівський район – 1633 (+10);
- Глобинський район – 1360 (+35);
- Пирятинський район – 1272 (+16);
- Новосанжарський район – 1178 (+1);
- Гадяч – 1126;
- Кременчуцький район – 1119 (+12);
- Хорольський район – 1091;
- Котелевський район – 1085;
- Диканський район – 1083 (+6);
- Шишацький район – 1082 (+7);
- Кобеляцький район – 1068 (+5);
- Решетилівський район – 1010 (+4);
- Миргородський район – 990 (+5);
- Машівський район – 859;
- Гадяцький район – 839 (уточнено);
- Чутівський район – 758 (+1);
- Оржицький район – 743;
- Великобагачанський район – 731 (+2);
- Лубенський район – 720 (+2);
- Козельщинський район – 636 (+12);
- Семенівський район – 582;
- Гребінківський район – 580 (+3);
- Чорнухинський район – 316 (+4).