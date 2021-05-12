У Кременчуці 15 травня відбудеться «Тропа Барсука»

Цього року змагання присвячені памяті кременчужанина Віктора Малашенка
15 травня о 9.00 у Кременчуці розпочнуться перегони на квадроциклах, джипах, прототипах. Формат змагань - кільцеві перегони. Цього року змагання «Тропа Барсука» присвячені пам'яті кременчужанина Віктора Малашенка.
Участь у змаганнях візьмуть спортсмени з усієї України.
- День найкращого відпочинку з ранку до самого вечора, цікаві перегони на джипах, багі та квадроциклах. Змагання проходять на складних трасах, які проходять болотами та багнюкою, все це тропа Барсука – кременчуцькі перегони на джипах. Оффроад в найкращих традиціях, - повідомив «Телеграфу» організатор та учасник змагань Кирило Радіонов.
Змагання відбудуться за Крюківським мостом, заїзд на трасу з боку набережної Лейтенанта Дніпрова.