У Кременчуці 15 травня відбудеться «Тропа Барсука»

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 938 Коментарів: 1

15 травня о 9.00 у Кременчуці розпочнуться перегони на квадроциклах, джипах, прототипах. Формат змагань - кільцеві перегони. Цього року змагання «Тропа Барсука» присвячені пам'яті кременчужанина Віктора Малашенка.





Участь у змаганнях візьмуть спортсмени з усієї України.





- День найкращого відпочинку з ранку до самого вечора, цікаві перегони на джипах, багі та квадроциклах. Змагання проходять на складних трасах, які проходять болотами та багнюкою, все це тропа Барсука – кременчуцькі перегони на джипах. Оффроад в найкращих традиціях, - повідомив «Телеграфу» організатор та учасник змагань Кирило Радіонов.





Змагання відбудуться за Крюківським мостом, заїзд на трасу з боку набережної Лейтенанта Дніпрова.