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У Кременчуці 15 травня відбудеться «Тропа Барсука»

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 938 Коментарів: 1

 

Цього року змагання присвячені памяті кременчужанина Віктора Малашенка

15 травня о 9.00 у Кременчуці розпочнуться перегони на квадроциклах, джипах, прототипах. Формат змагань - кільцеві перегони. Цього року змагання «Тропа Барсука» присвячені пам'яті кременчужанина Віктора Малашенка.


Участь у змаганнях візьмуть спортсмени з усієї України.


- День найкращого відпочинку з ранку до самого вечора, цікаві перегони на джипах, багі та квадроциклах. Змагання проходять на складних трасах, які проходять болотами та багнюкою, все це тропа Барсука – кременчуцькі перегони на джипах. Оффроад в найкращих традиціях, - повідомив «Телеграфу» організатор та учасник змагань Кирило Радіонов.


Змагання відбудуться за Крюківським мостом, заїзд на трасу з боку набережної Лейтенанта Дніпрова.

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Автор: Альона Душенко
Теги: перегони квадроцикл
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 11:39

Все грунтовки опять *** эти барсуки. Потом не проехать.


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