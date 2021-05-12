Коли для школярів Кременчука пролунає останній дзвоник і випускники отримають свідоцтва

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Департамент освіти Кременчука сповістив про строки, у які завершиться навчання у школярів нашого міста.





25 та 28 травня у деяких школах проводитимуть ЗНО, тож через це навчання відбуватиметься за дистанційною формою. Останній дзвоник пролунає 27 травня, у четвер.





Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту відбудеться 4 червня, а свідоцтв про повну загальну середню освіту – 30 червня.





Про урочисте вручення золотих та срібних медалей випускникам повідомлять додатково.



Що стосується основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021, затверджені такі дати тестування:

21 травня – хімія (кременчуцькі школярі здаватимуть тести у Полтаві);

24 травня – іспанська, німецька, французька мови (кременчуцькі школярі також здаватимуть тести у Полтаві).

Безпосередньо у Кременчуці випускники проходитимуть тестування з семи предметів, а саме:

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика та математика рівня стандарт;

1 червня – українська мова та українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Дізнатися, у яких саме навчальних закладах у Кременчуці складатимуть цьогоріч ЗНО, можна тут.





Учасникам ЗНО необхідно до 21 травня сформувати й роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. У цьому запрошенні будуть зазначені адреси пунктів тестування з кожного предмета.

До пункту тестування учасникам необхідно прибути до 10.50, маючи при собі такі документи:

оригінал паспорта (у разі, якщо документ видано іноземною мовою, то необхідно мати нотаріально завірений переклад);

сертифікат ЗНО (оригінал);

запрошення-перепустку;

захисну маску(маски) та індивідуальний антисептик;

ручки з чорнилом чорного кольору.

Тих, хто запізнилися або прийшли без документів, не допустять до пунктів проведення ЗНО. Також не будуть допускатися учасники з ознаками ГРВІ та підвищеною температурою.