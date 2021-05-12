Коли для школярів Кременчука пролунає останній дзвоник і випускники отримають свідоцтва

Департамент освіти Кременчука сповістив про строки, у які завершиться навчання у школярів нашого міста.
25 та 28 травня у деяких школах проводитимуть ЗНО, тож через це навчання відбуватиметься за дистанційною формою. Останній дзвоник пролунає 27 травня, у четвер.
Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту відбудеться 4 червня, а свідоцтв про повну загальну середню освіту – 30 червня.
Про урочисте вручення золотих та срібних медалей випускникам повідомлять додатково.
Що стосується основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021, затверджені такі дати тестування:
Безпосередньо у Кременчуці випускники проходитимуть тестування з семи предметів, а саме:
Дізнатися, у яких саме навчальних закладах у Кременчуці складатимуть цьогоріч ЗНО, можна тут.
Учасникам ЗНО необхідно до 21 травня сформувати й роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. У цьому запрошенні будуть зазначені адреси пунктів тестування з кожного предмета.
До пункту тестування учасникам необхідно прибути до 10.50, маючи при собі такі документи:
Тих, хто запізнилися або прийшли без документів, не допустять до пунктів проведення ЗНО. Також не будуть допускатися учасники з ознаками ГРВІ та підвищеною температурою.