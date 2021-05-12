Кременчук, Освіта

Коли для школярів Кременчука пролунає останній дзвоник і випускники отримають свідоцтва

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 1 847

 

Що варто знати учасникам зовнішнього незалежного оцінювання 2021

Департамент освіти Кременчука сповістив про строки, у які завершиться навчання у школярів нашого міста.


25 та 28 травня у деяких школах проводитимуть ЗНО, тож через це навчання відбуватиметься за дистанційною формою. Останній дзвоник пролунає 27 травня, у четвер. 


Вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту відбудеться 4 червня, а свідоцтв про повну загальну середню освіту – 30 червня.


Про урочисте вручення золотих та срібних медалей випускникам повідомлять додатково.

 
Що стосується основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021, затверджені такі дати тестування:

  • 21 травня – хімія (кременчуцькі школярі здаватимуть тести у Полтаві);
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови (кременчуцькі школярі також здаватимуть тести у Полтаві).

Безпосередньо у Кременчуці випускники проходитимуть тестування з семи предметів, а саме:

  • 25 травня – англійська мова;
  • 28 травня – математика та математика рівня стандарт;
  • 1 червня – українська мова та українська мова і література;
  • 4 червня – історія України;
  • 7 червня – фізика;
  • 10 червня – біологія;
  • 15 червня – географія.

Дізнатися, у яких саме навчальних закладах у Кременчуці складатимуть цьогоріч ЗНО, можна тут.


Учасникам ЗНО необхідно до 21 травня сформувати й роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. У цьому запрошенні будуть зазначені адреси пунктів тестування з кожного предмета.

 

До пункту тестування учасникам необхідно прибути до 10.50, маючи при собі такі документи:

  • оригінал паспорта (у разі, якщо документ видано іноземною мовою, то необхідно мати нотаріально завірений переклад);
  • сертифікат ЗНО (оригінал);
  • запрошення-перепустку;
  • захисну маску(маски) та індивідуальний антисептик;
  • ручки з чорнилом чорного кольору.

Тих, хто запізнилися або прийшли без документів, не допустять до пунктів проведення ЗНО. Також не будуть допускатися учасники з ознаками ГРВІ та підвищеною температурою.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЗНО ВНО последний звонок школьники учебный год
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