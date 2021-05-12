Аналіз стану довкілля Кременчука: що змінилося у І кварталі 2021 року

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 695 Коментарів: 2

Якість повітря в місті дещо покращилася за рахунок зменшення викидів в атмосферу від підприємств міста

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА надав інформацію стосовно стану довкілля Кременчука в І кварталі 2021 року.





Дані щодо стану забруднення атмосферного повітря у Кременчуці отримані з чотирьох постів спостереження за вмістом забруднюючих речовин, що розташовані за адресами:

вул. Молодіжна, 9;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 2;

вул. Шевченка 22/30;

вул. Приходька, 89.

Для визначення рівню забрудненості повітря у березні було відібрано та проаналізовано 1849 проб щодо 10 забруднювальних домішок. Проби брали 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь та святкових днів, тривалість відбору проби складала 20-30 хвилин.





Перевищення максимально-разової гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовані по фенолу (5 випадків) та по концентрації пилу (2 випадки).





Загалом середньомісячні показники забрудненості повітря такі:

концентрація пилу: 0,7-1,3 ГДК;

формальдегід: 1,8-2,4 ГДК;

діоксид азоту: 0,5-1,2 ГДК;

фенол: 0,3-0,5 ДК;

оксид вуглецю: 0,1 ГДК;

сажа: 0,1-0,3 ГДК;

ангідрид сірчистий: 0,1 ГДК;

аміак: 0,1 ГДК;

оксид азоту: 0,5 ГДК

сульфати: 0,0056 мг/м³

Порівняно з відповідним періодом 2020 року загальний рівень забрудненості повітря у Кременчуці знизився, що видно на діаграмі:









Що стосується підприємств Кременчука та Кременчуцького району, то більшість з них протягом І кварталу 2021 року скоротила кількість викидів в атмосферу.





ПАТ «Укрататнафта» викинуло в атмосферне повітря 2319,317 т забруднюючих речовин (на 24% менше, ніж у попередньому кварталі). 77,8% всіх викидів складали неметанові леткі органічні сполуки.





ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» викинуло в атмосферу 796,882 т забруднюючих речовин (на 61,0% більше, ніж у попередньому кварталі). Причини такого збільшення полягають у використанні мазуту в якості палива (додатково до газу). Основну частину викидів склали сполуки азоту (33,8%), діоксид та інші сполуки сірки (52,8%).





ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» викинуло в повітря 2295,524 т (на 16,9% менше, ніж у попередньому кварталі). Значну частину склали суспендовані тверді частинки (26,45%) та сполуки азоту (37,6%).





ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» викинуло в атмосферу 494,864 т (на 19,6% менше, ніж у попередньому кварталі). 96,2% складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.





ТОВ «Біланівський ГЗК» викинув в атмосферу 17,748 т речовин (на 41,6% менше, ніж у попередньому кварталі). Частка неорганічного пилу від неорганізованих джерел, який містить двоокис кремнію, становить 95,9%.



