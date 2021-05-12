Аналіз стану довкілля Кременчука: що змінилося у І кварталі 2021 року

Якість повітря в місті дещо покращилася за рахунок зменшення викидів в атмосферу від підприємств міста
Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА надав інформацію стосовно стану довкілля Кременчука в І кварталі 2021 року.
Дані щодо стану забруднення атмосферного повітря у Кременчуці отримані з чотирьох постів спостереження за вмістом забруднюючих речовин, що розташовані за адресами:
Для визначення рівню забрудненості повітря у березні було відібрано та проаналізовано 1849 проб щодо 10 забруднювальних домішок. Проби брали 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь та святкових днів, тривалість відбору проби складала 20-30 хвилин.
Перевищення максимально-разової гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовані по фенолу (5 випадків) та по концентрації пилу (2 випадки).
Загалом середньомісячні показники забрудненості повітря такі:
Порівняно з відповідним періодом 2020 року загальний рівень забрудненості повітря у Кременчуці знизився, що видно на діаграмі:
Що стосується підприємств Кременчука та Кременчуцького району, то більшість з них протягом І кварталу 2021 року скоротила кількість викидів в атмосферу.
ПАТ «Укрататнафта» викинуло в атмосферне повітря 2319,317 т забруднюючих речовин (на 24% менше, ніж у попередньому кварталі). 77,8% всіх викидів складали неметанові леткі органічні сполуки.
ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» викинуло в атмосферу 796,882 т забруднюючих речовин (на 61,0% більше, ніж у попередньому кварталі). Причини такого збільшення полягають у використанні мазуту в якості палива (додатково до газу). Основну частину викидів склали сполуки азоту (33,8%), діоксид та інші сполуки сірки (52,8%).
ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» викинуло в повітря 2295,524 т (на 16,9% менше, ніж у попередньому кварталі). Значну частину склали суспендовані тверді частинки (26,45%) та сполуки азоту (37,6%).
ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» викинуло в атмосферу 494,864 т (на 19,6% менше, ніж у попередньому кварталі). 96,2% складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.
ТОВ «Біланівський ГЗК» викинув в атмосферу 17,748 т речовин (на 41,6% менше, ніж у попередньому кварталі). Частка неорганічного пилу від неорганізованих джерел, який містить двоокис кремнію, становить 95,9%.