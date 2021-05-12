Кременчук

Аналіз стану довкілля Кременчука: що змінилося у І кварталі 2021 року

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 695 Коментарів: 2

 

Якість повітря в місті дещо покращилася за рахунок зменшення викидів в атмосферу від підприємств міста

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА надав інформацію стосовно стану довкілля Кременчука в І кварталі 2021 року.


Дані щодо стану забруднення атмосферного повітря у Кременчуці отримані з чотирьох постів спостереження за вмістом забруднюючих речовин, що розташовані за адресами:

  • вул. Молодіжна, 9;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 2;
  • вул. Шевченка 22/30;
  • вул. Приходька, 89.

Для визначення рівню забрудненості повітря у березні було відібрано та проаналізовано 1849 проб щодо 10 забруднювальних домішок. Проби брали 2-4 рази на добу, щоденно крім неділь та святкових днів, тривалість відбору проби складала 20-30 хвилин.


Перевищення максимально-разової гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовані по фенолу (5 випадків) та по концентрації пилу (2 випадки).


Загалом середньомісячні показники забрудненості повітря такі:

  • концентрація пилу: 0,7-1,3 ГДК;
  • формальдегід: 1,8-2,4 ГДК;
  • діоксид азоту: 0,5-1,2 ГДК;
  • фенол: 0,3-0,5 ДК;
  • оксид вуглецю: 0,1 ГДК;
  • сажа: 0,1-0,3 ГДК;
  • ангідрид сірчистий: 0,1 ГДК;
  • аміак: 0,1 ГДК;
  • оксид азоту: 0,5 ГДК
  • сульфати: 0,0056 мг/м³

Порівняно з відповідним періодом 2020 року загальний рівень забрудненості повітря у Кременчуці знизився, що видно на діаграмі:


 


Що стосується підприємств Кременчука та Кременчуцького району, то більшість з них протягом І кварталу 2021 року скоротила кількість викидів в атмосферу.


ПАТ «Укрататнафта» викинуло в атмосферне повітря 2319,317 т забруднюючих речовин (на 24% менше, ніж у попередньому кварталі). 77,8% всіх викидів складали неметанові леткі органічні сполуки.


ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» викинуло в атмосферу 796,882 т забруднюючих речовин (на 61,0% більше, ніж у попередньому кварталі). Причини такого збільшення полягають у використанні мазуту в якості палива (додатково до газу). Основну частину викидів склали сполуки азоту (33,8%), діоксид та інші сполуки сірки (52,8%).


ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» викинуло в повітря 2295,524 т (на 16,9% менше, ніж у попередньому кварталі). Значну частину склали суспендовані тверді частинки (26,45%) та сполуки азоту (37,6%).


ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» викинуло в атмосферу 494,864 т (на 19,6% менше, ніж у попередньому кварталі). 96,2% складають речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.


ТОВ «Біланівський ГЗК» викинув в атмосферу 17,748 т речовин (на 41,6% менше, ніж у попередньому кварталі). Частка неорганічного пилу від неорганізованих джерел, який містить двоокис кремнію, становить 95,9%.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: атмосфера забруднення повітря аналіз
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Коментарі: 2

238
LYuSIYa:
Сьогодні, 10:16

А " сажовий" викидів не робить? Ото уночі накрився простирадлом, *** і сам винюхав? Ну-ну...


3 0
3 002
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zzzzzz:
Сьогодні, 10:32

Формальдегид порадовал! А как сократили выбросы, если нпз наростил производство, как вы писали недавно, сажа нарастила производство, а у них меньше выбросов, молодцы!



Цитата: LYuSIYa
сажовий" викидів не робить
та пыхтит регулярно в небо. Иногда как пыхнет, что аж череым черно. Но этого никто не говорит....


3 0

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