Мера просять не проводити автоперегони у зелених зонах

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30 червня на сесії Кременчуцької міськради депутат Лариса Гориславець озвучила депутатський запит, у якому попросила мера не допускати подальшого проведення автоперегонів на позашляховиках у зелених зонах Правобережжя.

Нагадаємо, що у травні на дамбі в районі вулиці Лейтенанта Дніпрова відбулися змагання «Барсук Трофі». Після проведення змагань кременчужани активно обговорювали у соцмережах, що подібні заходи можуть нашкодити екології. Питання розглянули на депутатській комісії з питань освіти, молоді та спорту, яка направила звернення у відділ екології, щоб ті надали оцінку екологічній безпеці проведення таких заходів.

Як розповіла Гориславець, відділ екології чомусь надав роз'яснення не щодо тієї ділянки, на якій проводилися змагання, а щодо сусідньої.

Щодо запиту мер заперечив, що не може обмежувати доступ громадян до цієї ділянки. Крім того, за його словами, місце проведення перегонів не відноситься до природоохоронної зони, а зараз на цю ж ділянку зайшли турки, які розгорнули там будмайданчик для зведення нового мосту.

Депутати запит не підтримали.