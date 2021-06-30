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Кременчуцькі патрульні озвучили суми хабарів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 392 Коментарів: 4

 

Кременчужанам може загрожувати кримінальна відповідальність

Трьом водіям, що пропонували патрульним хабар, ймовірно, загрожує кримінальна відповідальність.
Цими вихідними щонайменше троє кременчужан наполегливо намагались відкупитися від правоохоронців:

  • На вулиці Ярмарковій інспектори зупинили вантажівку DAF за порушення правил дорожнього руху. Аби уникнути відповідальності за правопорушення, 43-річний керманич почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у розмірі 200 грн.
  • На вулиці Київській охоронці порядку помітили автомобіль Rover, керманич якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори відчули від 33-річного водія різкий запах алкоголю. Алкотестер Драгер показав результат — 1,9 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. З метою уникнення відповідальності останній неодноразово пропонував патрульним 1000 грн.
  • На вулиці Чумацький шлях поліцейські зупинили вантажівку Mercedes-Benz за порушення вимог дорожнього знаку. Під час спілкування 41-річний водій також почав пропонувати інспекторам гроші.

У всіх випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксації факту пропозиції надання неправомірної вигоди та склали на водіїв відповідні адміністративні матеріали.

Нагадуємо, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди поліцейському — це злочин.

Пам'ятайте, що порядок починається з кожного.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар патрульні
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Коментарі: 4

3 171
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:37

Пам'ятайте, що порядок починається з кожного. ---просто те кто дал больше те и на свободе. так же работает и сбу и набу , только там суммы побольше.


2 0
941
Angel737:
Сьогодні, 12:01

Респект тем кто не берёт взятки, хотя увы, таковых наверное мало!


1 1
3 171
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:20

Цитата: Angel737
Респект
smile та да

Начальник райотдела полиции Одесчины подозревается в продаже арестованных автомобилей, - ГБР

1 0
16
Mazepa:
Сьогодні, 12:30

Громадяни, ви повинні розуміти що маленька сума хабара принижує честь і гідність поліцейського. smile


2 0

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