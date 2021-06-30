Кременчуцькі патрульні озвучили суми хабарів

Кременчужанам може загрожувати кримінальна відповідальність
Трьом водіям, що пропонували патрульним хабар, ймовірно, загрожує кримінальна відповідальність.
Цими вихідними щонайменше троє кременчужан наполегливо намагались відкупитися від правоохоронців:
- На вулиці Ярмарковій інспектори зупинили вантажівку DAF за порушення правил дорожнього руху. Аби уникнути відповідальності за правопорушення, 43-річний керманич почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у розмірі 200 грн.
- На вулиці Київській охоронці порядку помітили автомобіль Rover, керманич якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори відчули від 33-річного водія різкий запах алкоголю. Алкотестер Драгер показав результат — 1,9 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. З метою уникнення відповідальності останній неодноразово пропонував патрульним 1000 грн.
- На вулиці Чумацький шлях поліцейські зупинили вантажівку Mercedes-Benz за порушення вимог дорожнього знаку. Під час спілкування 41-річний водій також почав пропонувати інспекторам гроші.
У всіх випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксації факту пропозиції надання неправомірної вигоди та склали на водіїв відповідні адміністративні матеріали.
Нагадуємо, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди поліцейському — це злочин.
Пам'ятайте, що порядок починається з кожного.
Автор: Ірина Андрєєва
Джерело фото: патрульна поліція Кременчука