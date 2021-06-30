«Кремінь» організовує прощальний матч для екс-воротаря №1 Олійника

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 375

За 18 років історії відродженого футбольного клубу «Кремінь» змінювалися тренери, пройшов не один десяток гравців, але незмінно в команді залишався Андрій Олійник