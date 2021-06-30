«Кремінь» організовує прощальний матч для екс-воротаря №1 Олійника

За 18 років історії відродженого футбольного клубу «Кремінь» змінювалися тренери, пройшов не один десяток гравців, але незмінно в команді залишався Андрій Олійник
ФК «Кремінь» організовує прощальний матч для легенди кременчуцького футболу, екс-воротаря № 1 - Андрія Олійника.
Третього липня на стадіоні «Кремінь-Арена» зіграють збірна друзів Андрія Олійника - Кремінь.
Серед запрошених в команду Андрія такі відомі в минулому футболісти: Сергій Степанчук, Владислав Піскун, Сергій Вовкодав, Роман Кунєв, Петро Ротань, Олексій Ротань, Ігор Тимченко, Дмитро Льопа, Валерій Куценко, Роман Локтіонов, та інші.