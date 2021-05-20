Кременчужани занепокоєні, що перегони на позашляховиках нашкодять екології

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 498

На вихідних на дамбі в районі вулиці Лейтенанта Дніпрова відбулися змагання «Барсук Трофі». Після проведення змагань кременчужани активно обговорювали у соцмережах, що подібні змагання можуть нашкодити екології.





- В Крюковских плавнях хотят провести соревнования по картингу или что-то подобное. Плавни - это заповедная зона. Организаторы вырубили часть деревьев и кустарников, уничтожили уникальные растения, нарушили экологию, кто будет отвечать за этот беспредел, - звернулася до Телеграфу читачка Тетяна.





Чи шкодять подібні змагання екології міста підняла й депутатка Лариса Гориславець на депутатській комісії з питань освіти, молоді та спорту.





- Місце проведення вкрай невдале, ліворуч у нас Кременчуцькі плавні, а праворуч - позашляховики. Зараз період гніздування пташок... Це руйнування екосистеми, - зазначила депутатка.





В процесі обговорення на зв'язок вийшов керівник відділу екологічної безпеки Олексій Федюн. Він пояснив, що територія заповідного фонду пролягає лише у водних плавнях й островах.





- Територія за дамбою, вона не входить у територію заповітного фонду, - додав керівник відділу екологічної безпеки.





Він зауважив, що місце проведення змагань дозволяє, а ось з часом, коли гніздяться птахи - ні.





Депутати вирішили від комісії направити звернення у відділ екології, щоб надали оцінку екологічній безпеці проведення таких заходів.



