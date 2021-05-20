Кременчужани занепокоєні, що перегони на позашляховиках нашкодять екології

На вихідних на дамбі в районі вулиці Лейтенанта Дніпрова відбулися змагання «Барсук Трофі». Після проведення змагань кременчужани активно обговорювали у соцмережах, що подібні змагання можуть нашкодити екології.
Чи шкодять подібні змагання екології міста підняла й депутатка Лариса Гориславець на депутатській комісії з питань освіти, молоді та спорту.
В процесі обговорення на зв'язок вийшов керівник відділу екологічної безпеки Олексій Федюн. Він пояснив, що територія заповідного фонду пролягає лише у водних плавнях й островах.
Він зауважив, що місце проведення змагань дозволяє, а ось з часом, коли гніздяться птахи - ні.
Депутати вирішили від комісії направити звернення у відділ екології, щоб надали оцінку екологічній безпеці проведення таких заходів.