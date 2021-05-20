Кременчук

Кременчужани занепокоєні, що перегони на позашляховиках нашкодять екології

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 498

Депутатська комісія направить письмове звернення до екологічної комісії

На вихідних на дамбі в районі вулиці Лейтенанта Дніпрова відбулися змагання «Барсук Трофі». Після проведення змагань кременчужани активно обговорювали у соцмережах, що подібні змагання можуть нашкодити екології. 


- В Крюковских плавнях хотят провести соревнования по картингу или что-то подобное. Плавни - это заповедная зона. Организаторы вырубили часть деревьев и кустарников, уничтожили уникальные растения, нарушили экологию, кто будет отвечать за этот беспредел, - звернулася до Телеграфу читачка Тетяна. 


Чи шкодять подібні змагання екології міста підняла й депутатка Лариса Гориславець на депутатській комісії з питань освіти, молоді та спорту.


- Місце проведення вкрай невдале, ліворуч у нас Кременчуцькі плавні, а праворуч - позашляховики. Зараз період гніздування пташок... Це руйнування екосистеми, - зазначила депутатка. 


В процесі обговорення на зв'язок вийшов керівник відділу екологічної безпеки Олексій Федюн. Він пояснив, що територія заповідного фонду пролягає лише у водних плавнях й островах.


- Територія за дамбою, вона не входить у територію заповітного фонду, - додав керівник відділу екологічної безпеки. 


Він зауважив, що місце проведення змагань дозволяє, а ось з часом, коли гніздяться птахи - ні. 


Депутати вирішили від комісії направити звернення у відділ екології, щоб надали оцінку екологічній безпеці проведення таких заходів.


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Автор: Альона Душенко
Теги: екологія
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