Мер Малецький пообіцяв, що ринок на вулиці Гайдамацькій продовжить працювати

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Там будуть організовані місця для торгівлі, де за мінімальні кошти лише на прибирання люди зможуть реалізувати свій товар

22 січня на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів депутат Олександр Плескун розповів, що до нього звернулося 60 жителів Крюкова щодо сільськогосподарського ринку на вулиці Гайдамацькій. Там приватне підприємство «Торгова гільдія» почало руйнувати прилавки, де мешканці торгували продуктами. Кременчужани просять мерію вирішити це питання, аби ринок продовжив функціонувати.





- Там велика територія, дуже багато людей мешкає, а цей ринок був для них як подих чистого повітря, де люди одні могли заробити якісь кошти, а інші могли купити нормальні продукти, - наголосив Олександр Плескун.





Начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк повідомила, що над цим питанням працюють уже тиждень:





- У нас також були дзвінки від громади. Статусу ринку там не було, це лише торговельні ряди, там немає водопроводу, туалету, лабораторії.

«Торгова гільдія», починаючи з 2007 року, опікувалася (ринком — ред.). Там постійно була стихійна торгівля, і все-таки вирішили людям допомогти, поставити там торговельні ряди. «Торгова гільдія» оформила під тимчасову споруду договір оренди землі, направляли туди лаборанта – і вони працювали. Договір закінчився 31 грудня, і вони не мають наміру більше продовжувати, вони в запаси міста передали цю земельну ділянку. Ми зараз вирішуємо питання стосовно іншого суб'єкта господарювання, який буде опікуватися далі цим питанням.



Також вона зауважила: існує домовленість, що «Торгова гільдія» частину прилавків залишить до вирішення питання, вони не будуть їх забирати.



26 січня питання щодо ринку на вулиці Гайдамацькій підняли вже на сесії Кременчуцької міськради. Депутат Геннадій Іванян підготував депутатський запит та розповів, що мешканці Крюкова занепокоєні подальшою долею цього продуктового ринку, бо він єдиний на мікрорайоні та понад 10 років працює офіційно.





Продавці сплачують ринковий збір, а їхня продукція проходить перевірку. Інцидентів щодо неякісної продукції та порушень громадського порядку не було. Більшість покупців та продавців – пенсіонери та дрібні підприємці, що живуть за рахунок власної сільськогосподарської продукції, яку не зможуть реалізувати через закриття ринку, - йшлося у запиті.





Міський голова Віталій Малецький пояснив, що приватна структура «Торгова гільдія» орендувала там 26 кв. м землі, на цій ділянці встановили кіоск та 5-6 прилавків. Інші прилавки знаходяться на комунальній землі, за оренду якої «Торгова гільдія» не платила. Мер додав, що приватне підприємство може на свій розсуд чинити з обладнанням на тих 26 кв. м, але до іншого – зась:





- Я сказав: от, 26 квадратів, на них робіть що хочете – зрізайте, знімайте, перевозьте кіоск куди хочете. Все інше стоїть на комунальній землі, всі ці роки стояло на комунальній землі, приватна структура не платила за цю комунальну землю, тому прилавки залишаються там, де вони залишаються. Тому ми своєрідну мирову угоду підписали, ринок буде, прилавки залишаються.





Віталій Малецький проінформував, що наразі надали два доручення щодо ринку на Гайдамацькій:

перше – департаменту ЖКГ поприбирати після риночного дня, поки підприємці не самоорганізуються та не вирішать, кого вони наймуть прибирати територію;

друге – визначити, хто з підприємців, які приїжджають торгувати, візьме на себе координуючу функцію на ринку.





- Ми містове з них не збираємо, ми з них нічого не просимо, просто просимо, щоб після них там залишався порядок. Нехай вони собі там торгують, нехай люди приїжджають, запасаються овочами, фруктами, - підсумував Малецький.





За словами мера, там будуть організовані місця для торгівлі, де за мінімальні кошти лише на прибирання люди зможуть реалізувати свій товар. Запит пана Іваняна під час сесії депутати підтримали, проголосувавши «за».