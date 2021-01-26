Мер Малецький пообіцяв, що ринок на вулиці Гайдамацькій продовжить працювати

Там будуть організовані місця для торгівлі, де за мінімальні кошти лише на прибирання люди зможуть реалізувати свій товар
22 січня на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів депутат Олександр Плескун розповів, що до нього звернулося 60 жителів Крюкова щодо сільськогосподарського ринку на вулиці Гайдамацькій. Там приватне підприємство «Торгова гільдія» почало руйнувати прилавки, де мешканці торгували продуктами. Кременчужани просять мерію вирішити це питання, аби ринок продовжив функціонувати.
Начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк повідомила, що над цим питанням працюють уже тиждень:
- У нас також були дзвінки від громади. Статусу ринку там не було, це лише торговельні ряди, там немає водопроводу, туалету, лабораторії.
«Торгова гільдія», починаючи з 2007 року, опікувалася (ринком — ред.). Там постійно була стихійна торгівля, і все-таки вирішили людям допомогти, поставити там торговельні ряди. «Торгова гільдія» оформила під тимчасову споруду договір оренди землі, направляли туди лаборанта – і вони працювали. Договір закінчився 31 грудня, і вони не мають наміру більше продовжувати, вони в запаси міста передали цю земельну ділянку. Ми зараз вирішуємо питання стосовно іншого суб'єкта господарювання, який буде опікуватися далі цим питанням.
Також вона зауважила: існує домовленість, що «Торгова гільдія» частину прилавків залишить до вирішення питання, вони не будуть їх забирати.
26 січня питання щодо ринку на вулиці Гайдамацькій підняли вже на сесії Кременчуцької міськради. Депутат Геннадій Іванян підготував депутатський запит та розповів, що мешканці Крюкова занепокоєні подальшою долею цього продуктового ринку, бо він єдиний на мікрорайоні та понад 10 років працює офіційно.
Міський голова Віталій Малецький пояснив, що приватна структура «Торгова гільдія» орендувала там 26 кв. м землі, на цій ділянці встановили кіоск та 5-6 прилавків. Інші прилавки знаходяться на комунальній землі, за оренду якої «Торгова гільдія» не платила. Мер додав, що приватне підприємство може на свій розсуд чинити з обладнанням на тих 26 кв. м, але до іншого – зась:
Віталій Малецький проінформував, що наразі надали два доручення щодо ринку на Гайдамацькій:
За словами мера, там будуть організовані місця для торгівлі, де за мінімальні кошти лише на прибирання люди зможуть реалізувати свій товар. Запит пана Іваняна під час сесії депутати підтримали, проголосувавши «за».