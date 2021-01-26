На Полтавщині двоє розбійників напали на пенсіонера: одного затримали, у розшуку другого просять допомоги

Чоловік переховується від правоохоронців
На Полтавщині двоє розбійників напали на пенсіонера. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 25 січня ввечері у Хорольському районі.
Зловмисники попросилися погрітися до 69-річного пенсіонера додому. Він впустив. І коли чоловіки потрапили до будинку, один почав бити дідуся, а інший - нишпорити у хаті. Забравши цінні речі, зловмисники втекли.
Особи розбійників встановили дуже швидко. Ними виявилися 26-річний мешканець одного із сіл Хорольщини та 35-річний житель Семенівки. Обидва фігуранти мають кримінальне минуле.
Молодшого затримали. Старшого (на фото) розшукують. Якщо ви знаєте, де знаходиться чоловік - повідомте до поліції: