Скільки споживають електроприлади та як їх ефективно використовувати

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Нині питання впровадження енергозберігаючих практик у повсякденному житті набуває дедалі більшої актуальності. Відтак, серед населення наразі гостро постає питання щодо енергозбереження та, відповідно, економії енергоресурсів, у тому числі споживання електроенергії. Адже це не лише економічна вигода для споживачів та зменшення навантаження на електричні мережі, а також збереження довкілля для наших нащадків.

Про це повідомили у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

В Україні, як і в інших країнах, стан впровадження заходів з енергозбереження є вкрай недостатнім, а в житлово-комунальному господарстві — критичним. Тому практичні кроки у напрямі енергозбереження скоріше є підтвердження культури та високого рівня свідомості суспільства.

У той час, коли кількість побутових електроприладів у населення невпинно збільшується питання впровадження енергозберігаючих заходів є актуальним.

Для того, щоб ефективніше економити електроенергію, слід знати, скільки споживають електроприлади:

Кондиціонер – 2,2-3,37 кВт. Електрочайник – 2,2-2,4 кВт. Пилосос - 2 кВт. Бойлер – 1,5-2,5 кВт. Масляний та повітряний обігрівачі – 1,2-2 кВт. Праска – 1-2,4 кВт. Пральна машина – 0,8-2,2 кВт. Холодильник двокамерний – 0,3-0,9 кВт. Мікрохвильова піч – 0,6-1,5 кВт. Холодильник однокамерний – 0,1-0,4 кВт. Телевізор – 0,08-0,14 кВт. Електролампа на 100 Вт – 0,1 кВт. Комп’ютер – 0,065-0,45 кВт.

Існують декілька простих порад, слідування яким дозволить використовувати електроенергію більш ефективно і, відповідно, заощаджувати кошти.

Ці правила нескладні, але слід пам'ятати, що для ефективності вимагають щоденного застосування.

Використовуйте енергоефективну побутову техніку:

побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G;

клас «А++» – найбільш енергоощадний;

«А+», «А», «В», «С», «D», «G» – менш енергоощадні;

придбавши побутову техніку класу «А» або «А+», на 30-50% зменшиться споживання електроенергії навіть у порівнянні з приладами класу «В».

Економія на освітленні:

встановивши у своєму помешканні енергозберігаючі лампи, ви зменшите споживання електричної енергії. Енергоощадні лампи служать у 5-8 разів довше ніж звичайні лампи розжарювання при споживанні електроенергії в 10 разів менше;

встановивши світлорегулятори та датчики, які автоматично вмикають та вимикають освітлення при появі людини, зменшиться споживання електричної енергії;

для загального освітлення можна використовувати нейтральні білі лампи з колірною температурою 3000-4000К. Для місцевого освітлення слід підбирати лампи виходячи з функціональності: якщо це атмосферне освітлення, то для створення затишку використовують лампи теплого світла (2500-3000К). Для освітлення робочої зони кухні рекомендується використовувати лампи нейтрального білого світла (3500-4500К). Такі лампи більш яскраві і мінімально спотворюють кольори. В обідній зоні краще розміщувати світильники з лампами теплого світла (до 3000К). Це зробить приміщення більш затишним. У ванній кімнаті також рекомендується використовувати освітлення двох видів: для підсвічування дзеркал – 3000-4500К, а загальне освітлення – до 3000К.

Правильно експлуатуйте холодильник:

не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів;

не встановлюйте холодильник там, де є пряме сонячне проміння;

не ставте в холодильник гарячу їжу;

дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні – 18-20 градусів (у приміщенні, де температура досягає 30 градусів тепла, холодильник споживає удвічі більше електроенергії).

Використовуйте пральні й посудомийні машини в режимі повного завантаження

При неповному завантаженні пральної чи посудомийної машини перевитрати електроенергії становитимуть 10-15 %.

Правильно експлуатуйте електроплиту:

використовуйте посуд з рівним дном та діаметром, який дорівнює або трохи більший за конфорку електроплити (заощадиться 5-10 % електроенергії);

врахуйте, що конфорка електроплити після вимкнення певний час продовжує виділяти тепло.

Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь:

вимикайте світло, коли виходите з приміщення;

не залишайте електроприлади «в режимі сну».

Наприклад, телевізори в режимі очікування споживають близько 1·кВт год. на місяць, музичні центри – в середньому 1 кВт год., DVD-плеєри – 0.5 кВт год., а комп’ютери – 3,6 кВт год.

Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів в режимі очікування («режим сну») може досягати 350-400 кВт год. на рік.

Правильно експлуатуйте кондиціонер

Вмикайте кондиціонер лише при закритих вікнах і дверях.

Правильно експлуатуйте електрочайник:

кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на цей час;

своєчасно видаляйте накип. Чайник з накипом у 30 разів гірше проводить тепло.

Вимикайте електричний бойлер:

вимикайте електричний бойлер, якщо протягом тривалого часу ним не користуєтесь;

бойлер у режимі очікування споживає електроенергію, автоматично вмикаючись для підігріву води;

правильно розрахуйте, скільки гарячої води вам необхідно для власних потреб, і в залежності від цього, вибирайте об’єм та потужність електричного бойлера.

Правильно обладнуйте помешкання освітлювальними приладами:

використовуйте в «робочих зонах» помешкання точкові світильники, замість підвісних та настінних;

точкове освітлення набагато економніше, ніж освітлення всього приміщення одночасно з центрального світильника.

Цікаві факти:

Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг CO2.

Закриваючи на ніч вікна шторами, можна зменшити втрати тепла через вікна.

Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорічної економії 100 літрів мазуту.

Якісна теплоізоляція в будівництві — це запорука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщеннях. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70% від загальної потреби в теплі.

Економити електроенергію можна внаслідок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованого на неї світла, темно-зелена — лише 15%, а чорна — лише 9%.

Кран, що протікає, призводить до витрат 7000 літрів води на рік (за умови, що вона капає повільно).

Енергозбереження передбачає не відмову від благ цивілізації чи обмеження власних потреб, а шлях раціонального використання енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів внаслідок тієї ж кількості електроенергії. Адже розумне і дбайливе користування електроенергією дозволяє без додаткових витрат отримувати у 2-3 рази більше користі від власних електроприладів, знизити невиправдані витрати та водночас зменшити оплату за спожиту електроенергію.

— Споживайте енергію розумно, — закликали у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

Раніше ми писали, чому деякі будинки залишаються зі світлом під час відключення електропостачання.