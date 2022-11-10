Скільки споживають електроприлади та як їх ефективно використовувати

Нині питання впровадження енергозберігаючих практик у повсякденному житті набуває дедалі більшої актуальності. Відтак, серед населення наразі гостро постає питання щодо енергозбереження та, відповідно, економії енергоресурсів, у тому числі споживання електроенергії. Адже це не лише економічна вигода для споживачів та зменшення навантаження на електричні мережі, а також збереження довкілля для наших нащадків.
Про це повідомили у Державній інспекції енергетичного нагляду України.
В Україні, як і в інших країнах, стан впровадження заходів з енергозбереження є вкрай недостатнім, а в житлово-комунальному господарстві — критичним. Тому практичні кроки у напрямі енергозбереження скоріше є підтвердження культури та високого рівня свідомості суспільства.
У той час, коли кількість побутових електроприладів у населення невпинно збільшується питання впровадження енергозберігаючих заходів є актуальним.
Для того, щоб ефективніше економити електроенергію, слід знати, скільки споживають електроприлади:
Існують декілька простих порад, слідування яким дозволить використовувати електроенергію більш ефективно і, відповідно, заощаджувати кошти.
Ці правила нескладні, але слід пам'ятати, що для ефективності вимагають щоденного застосування.
Використовуйте енергоефективну побутову техніку:
Економія на освітленні:
Правильно експлуатуйте холодильник:
Використовуйте пральні й посудомийні машини в режимі повного завантаження
При неповному завантаженні пральної чи посудомийної машини перевитрати електроенергії становитимуть 10-15 %.
Правильно експлуатуйте електроплиту:
Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь:
Наприклад, телевізори в режимі очікування споживають близько 1·кВт год. на місяць, музичні центри – в середньому 1 кВт год., DVD-плеєри – 0.5 кВт год., а комп’ютери – 3,6 кВт год.
Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів в режимі очікування («режим сну») може досягати 350-400 кВт год. на рік.
Правильно експлуатуйте кондиціонер
Вмикайте кондиціонер лише при закритих вікнах і дверях.
Правильно експлуатуйте електрочайник:
Вимикайте електричний бойлер:
Правильно обладнуйте помешкання освітлювальними приладами:
Цікаві факти:
Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг CO2.
Закриваючи на ніч вікна шторами, можна зменшити втрати тепла через вікна.
Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорічної економії 100 літрів мазуту.
Якісна теплоізоляція в будівництві — це запорука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщеннях. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70% від загальної потреби в теплі.
Економити електроенергію можна внаслідок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованого на неї світла, темно-зелена — лише 15%, а чорна — лише 9%.
Кран, що протікає, призводить до витрат 7000 літрів води на рік (за умови, що вона капає повільно).
Енергозбереження передбачає не відмову від благ цивілізації чи обмеження власних потреб, а шлях раціонального використання енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів внаслідок тієї ж кількості електроенергії. Адже розумне і дбайливе користування електроенергією дозволяє без додаткових витрат отримувати у 2-3 рази більше користі від власних електроприладів, знизити невиправдані витрати та водночас зменшити оплату за спожиту електроенергію.
Раніше ми писали, чому деякі будинки залишаються зі світлом під час відключення електропостачання.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер