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Кременчук, Надзвичайні новини

Чому деякі будинки залишаються зі світлом під час відключення електропостачання

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 630 Коментарів: 1

 

Після обстрілу критичної інфраструктури країною-терористкою на початку тижня ремонтні роботи продовжуються

В усіх містах України через особливості забудови у деяких будинках під час відключень електропостачання не вимикають світло. Мешканцям цих будинків просто пощастило - вони інтегровані з об'єктами інфраструктури.

Про це розповів у ефірі телемарафону виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

- Це найчастіше питання: чому у мене світла немає, а у сусіда є. Справа в тому, що у Києві, та в інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не належать до житлового фонду. У багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інші. Деякі будинки приєднані до однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, лікарнями, – пояснив він.

Це означає, що неможливо вимкнути світло в будинку, не відключивши сам об'єкт інфраструктури.

- Тому ми переглянули всі будинки в Києві, і зараз залишаються зі світлом саме ті, де є об'єкти критичної інфраструктури. Тому не можна їх вимикати, і вони будуть зі світлом. Всі інші будинки вимикаються відповідно до графіків, опублікованих на сайтах нашої компанії, – додав Дмитро Сахарук. 

Він зазначив, що після обстрілу критичної інфраструктури країною-терористкою росією на початку тижня ремонтні роботи продовжуються. Через великі обсяги пошкоджень, зокрема станцій, які забезпечують передачу електроенергії, на відновлення потрібно багато часу.

Кременчуцька РВА просить усіх мешканців максимально обмежити споживання електроенергії



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Автор: Віктор Крук
Теги: відключення електроенергії графік відключень світло електропостачання
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Коментарі: 1

31
oб_лом:
Сьогодні, 19:13

Це все, що тут еаписано, то для ідіотів. Будинки, які неможна вимикати не включають в графіки відключень. А у нас, це те що я бачу щовечора вул. Миру, Кошового - 1 черга, спочатку вимикали, але зараз ввечері, точно ні. вул. Київська (початок) 3-тя черга Їх не вимикають зовсім. Це не тому, що написано в статті (ну які критично важливі об'єкти на вул. Миру?) Це договорняк, або якась мерзота в депутатішки лізе і зуміла домовитись з такою ж мерзотою з ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО, або ж сама мерзота, яка працює в ПОЕ проживає на даній території. А із-за цієї мерзоти у людей крім планових ще й аварійні відключення.  


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