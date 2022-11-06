Чому деякі будинки залишаються зі світлом під час відключення електропостачання

Після обстрілу критичної інфраструктури країною-терористкою на початку тижня ремонтні роботи продовжуються
В усіх містах України через особливості забудови у деяких будинках під час відключень електропостачання не вимикають світло. Мешканцям цих будинків просто пощастило - вони інтегровані з об'єктами інфраструктури.
Про це розповів у ефірі телемарафону виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.
Це означає, що неможливо вимкнути світло в будинку, не відключивши сам об'єкт інфраструктури.
Він зазначив, що після обстрілу критичної інфраструктури країною-терористкою росією на початку тижня ремонтні роботи продовжуються. Через великі обсяги пошкоджень, зокрема станцій, які забезпечують передачу електроенергії, на відновлення потрібно багато часу.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер