Чому деякі будинки залишаються зі світлом під час відключення електропостачання

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 630 Коментарів: 1

В усіх містах України через особливості забудови у деяких будинках під час відключень електропостачання не вимикають світло. Мешканцям цих будинків просто пощастило - вони інтегровані з об'єктами інфраструктури.

Про це розповів у ефірі телемарафону виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

- Це найчастіше питання: чому у мене світла немає, а у сусіда є. Справа в тому, що у Києві, та в інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не належать до житлового фонду. У багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інші. Деякі будинки приєднані до однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, лікарнями, – пояснив він.

Це означає, що неможливо вимкнути світло в будинку, не відключивши сам об'єкт інфраструктури.

- Тому ми переглянули всі будинки в Києві, і зараз залишаються зі світлом саме ті, де є об'єкти критичної інфраструктури. Тому не можна їх вимикати, і вони будуть зі світлом. Всі інші будинки вимикаються відповідно до графіків, опублікованих на сайтах нашої компанії, – додав Дмитро Сахарук.

Він зазначив, що після обстрілу критичної інфраструктури країною-терористкою росією на початку тижня ремонтні роботи продовжуються. Через великі обсяги пошкоджень, зокрема станцій, які забезпечують передачу електроенергії, на відновлення потрібно багато часу.





