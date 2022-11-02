Кременчуцька РВА просить усіх мешканців максимально обмежити споживання електроенергії

Обмеження енергоспоживання допоможе витримувати графік погодинних відключень споживачів електроенергії
Відсьогодні на Полтавщині введений графік погодинних відключень споживачів електроенергії. Оператор «Укренерго» значно обмежив споживання електроенергії для Полтавської області. Через це страждають населення та промислові підприємства. Пощастило тим, хто знаходиться на одній лінії з підприємствами критичної інфраструктури, яким не відключають електропостачання.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер