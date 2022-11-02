Кременчуцька РВА просить усіх мешканців максимально обмежити споживання електроенергії

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 364

Відсьогодні на Полтавщині введений графік погодинних відключень споживачів електроенергії. Оператор «Укренерго» значно обмежив споживання електроенергії для Полтавської області. Через це страждають населення та промислові підприємства. Пощастило тим, хто знаходиться на одній лінії з підприємствами критичної інфраструктури, яким не відключають електропостачання.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Закликаю усіх до обмеження споживання електроенергії, щоб знизити навантаження на енергомережу. Особливо у пікові години. Давайте свідомо віднесемося до складної ситуації, яка виникла в енергосистемі країни внаслідок ракетних ударів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури, — звернувся очільник району до усіх мешканців Кременчуччини.





