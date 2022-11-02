У Горішніх Плавнях розшукують 49-річного Сергія Полубояринова

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 267

Відділом поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області встановлюється місце знаходження 49-річного безвісно зниклого Сергія Вікторовича Полубояринова, який з 6 жовтня не виходить на зв'язок та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, середньої статури, зріст близько 175 см, очі сірі, волосся русяве. Речі розшукуваного виявили в селі Пришиб Кременчуцького району.

В разі наявності інформації про місцезнаходження зниклого, просимо повідомити на нашу адресу: 39800, Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 6, або за телефонами 0979007298 чергова частина, 0977754472 чи 102.